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En büyük arzusunu gerçekleştiremeden öldü... Meğer o gün veda yemeğine gitmiş... Ünlü oyuncunun son görüntüsü

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#Shannen Doherty#Beverly Hills 90210#Hollywood
En büyük arzusunu gerçekleştiremeden öldü... Meğer o gün veda yemeğine gitmiş... Ünlü oyuncunun son görüntüsü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 11:16

Elbette her ölüm erken ölümdür... Hayata veda eden herkes ailesini, arkadaşlarını kısacası onu sevenleri derin bir üzüntü içinde bırakır. Geride asla doldurulamayacak bir boşluk kalır...

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Bu dünyadaki serüvenini tamamlayan kişi ünlü biri olunca bu haber daha fazla insanı sarsar. Hele bir de ölümün beklenmeyeceği kadar genç bir yaştaysa...

Onunla kişisel olarak hiç tanışmasalar bile ekranda ya da perdede izleyen milyonlarca kişi gelen bu acı haberle sarsılır...

Tıpkı 90'lı yılların efsane dizilerinden Beverly Hills 90210 ile yıldızı parlayan Shannon Doherty gibi...

En büyük arzusunu gerçekleştiremeden öldü... Meğer o gün veda yemeğine gitmiş... Ünlü oyuncunun son görüntüsü

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 
2015 yılında meme kanseri teşhisi alan aradan geçen yıllar içinde bir süre iyileşme belirtisi gösteren ama sonra tekrar hastalığın saldırısına uğrayan Shannen Doherty, 13 Temmuz Cumartesi günü hayata veda etti.

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Aslında daha hastalığının başında kendisine beş yıl ömrü kaldığı söylense de sonradan hastalık kemiklerine ve beynine yayılsa da Doherty, tam 9 yıl mücadele verdi.

Bütün imkanlarını bu uğurda kullandı. Hatta ölümünden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, servetinin neredeyse tamamını iyileşmek için harcadığını da saklamamıştı.

En büyük arzusunu gerçekleştiremeden öldü... Meğer o gün veda yemeğine gitmiş... Ünlü oyuncunun son görüntüsü

MEĞER O GÜN ARKADAŞLARIYLA VEDA YEMEĞİNE GİTMİŞ
Ölümüyle sadece ailesini ve yakınlarını değil bir zamanlar kendisini ekranda izleyen hayranlarını da yasa boğan Doherty'nin bir ay önce çekilen son fotoğrafları da ortaya çıktı.

16 Haziran'da yani ölümünden sadece bir ay önce arkadaşlarıyla buluşan Doherty, o sırada objektiflere takıldı.

Miami'deki tanınmış bir restoranda öğle yemeğine çıkan oyuncuya o son gezintisinde uzun süredir arkadaşı olan Chris Cortazzo ile bir kadın arkadaşı eşlik etti.

O karelerde Doherty'nin solgun görümünü de dikkatlerden kaçmadı.

En büyük arzusunu gerçekleştiremeden öldü... Meğer o gün veda yemeğine gitmiş... Ünlü oyuncunun son görüntüsü

EN BÜYÜK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ 
Genç yaşında büyük bir şöhrete kavuşan Shannen Doherty, hastalığıyla sonuna kadar mücadele etti. Ama diğer yandan hayattaki en büyük arzusunu da gerçekleştiremeden bu dünyadan gitti.

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Oyuncu, kendisinin hazırlayıp sunduğu Let's Be Clear adlı podcast'in ocak ayında yayınlanan bölümünde çocuk sahibi olmak için olağanüstü bir çaba harcadığını itiraf etti.

Hastalığının nüksettiği 2019 yılından önce o sırada evli olduğu Kurt Iswarienko'dan bir çocuk sahibi olmak istediğini söyledi Doherty.

Bu konuda şöyle konuştu: " Sadece kendim için değil kocam için de bu çocuğu istedim. Bunu evliliğimiz adına istedim."

Ama söylediğine göre hastalığı, bu konudaki çabalarını da olumsuz etkiledi. Sonuç olarak Shannen Doherty, önce kendisini aldatan kocasından boşandı. Ardından da çocuk hayalini gerçekleştiremeden hayata veda etti.

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En büyük arzusunu gerçekleştiremeden öldü... Meğer o gün veda yemeğine gitmiş... Ünlü oyuncunun son görüntüsü

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2015 YILINDAN BU YANA HASTALIKLA SAVAŞIYORDU 
Hastalığının hemen her evresini hem podcast yayınında hem de sosyal medya hesabında paylaşan Shannen Doherty, 2015 yılında meme kanseri teşhisi aldı.

Hastalığın lenflerine sıçramasından sonra da kendisine yaşayacak beş yılı kaldığı söylendi. 2017 yılında hastalık iyileşme sürecine girdi.

Ama bu konudaki sevinci uzun sürmedi. Üç yıl sonra hastalık beynine de yayılmış olarak ve dördüncü evresinde geri döndü.

Sağlığı konusunda hep açık davranan Doherty, bir yandan çalışıp dört elle hayata sarılırken diğer yandan da geleceği için hazırlık yapmaya başladı.

Hatta geçtiğimiz nisan ayında kendisi öldükten sonra annesine zorluk çıkarmaması için eşyalarını teker teker elden çıkarmaya başladığını söylemişti.

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En büyük arzusunu gerçekleştiremeden öldü... Meğer o gün veda yemeğine gitmiş... Ünlü oyuncunun son görüntüsü

'DAHA HAYATLA İŞİM BİTMEDİ'
Buna rağmen yine de bir yandan daha uzun süre yaşayacağına inanıyordu Shannen Doherty.

Ölümünden kısa bir süre önce yani 25 Haziran'da yayınlanan podcast'inde "Hayatla ve yaşamakla işim bitmedi, sevmekle işim bitmedi, yaratmakla işim bitmedi, umarım bir şeyleri daha iyiye doğru değiştirmekle işim bitmedi" dedi.

Hatta tedavi planından umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Kendisi beynindeki tümör nedeniyle ameliyata girip hayata tutunmaya çalışırken kocası Kurt Iswarienko'nun ihanet ettiğini açıklayan Doherty, geçen yıl evliliğini bitirdi.

Onun hastalıkla mücadelesi sırasında en büyük destek annesi Rosa Elizabeth ile erkek kardeşi Sean'dan geldi.

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En büyük arzusunu gerçekleştiremeden öldü... Meğer o gün veda yemeğine gitmiş... Ünlü oyuncunun son görüntüsü

Shannen Doherty, genç yaşında şöhreti bulmuştu... Ünlü oyuncu, tıpkı kariyerinde yükseldiği gibi yine genç sayılacak bir yaşta hayata veda etti. 
 

 

 

 

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#Shannen Doherty#Beverly Hills 90210#Hollywood

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