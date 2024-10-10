En büyük acıyı ve mutluluğu peş peşe yaşadı… Efsane oyuncunun torun sevinci

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Oyuncu olarak kazandığı ünle birlikte gönül defteri de bir hayli kalabalık olan Eastwood aslında sadece iki kez resmi olarak evlenmiş olsa da hayatı boyunca birçok büyük aşk yaşadı.

Bu ilişkilerinden bilinen sekiz çocuğu olan usta oyuncu bu çocuklarından da tam 6 torun sahibi oldu. Hollywood'un 94 yaşındaki "delikanlısı" Clint Eastwood bir yandan yeni filmini çekerken bir yandan da özel hayatındaki acı tatlı haberlerle gündemde

HAYAT ARKADAŞINI BİRKAÇ AY ÖNCE KAYBETMİŞTİ

Son eşinden 2012’de boşandıktan sonra 2014’te aşk yaşamaya başladığı 61 yaşındaki Christina Sandera’yı temmuz ayında kaybeden Eastwood bu ani ölümle büyük bir üzüntü yaşamıştı.

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Christina Sandera’nın kalp krizinden ani ölümünün ardından "Christina sevimli, şefkatli bir kadındı ve hayatımın önemli bir parçasıydı" diyen Eastwood "Onu çok özleyeceğim" sözleriyle büyük aşkına veda etmişti.

Clint Eastwood'un 10 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı Christina Sandera birkaç ay önce hayatını kaybetmişti

Bu büyük acıdan sadece bir ay önce en küçük çocuğu olan 27 yaşındaki kızı Morgan Eastwood’u kendi elleriyle gelin etmişti Clint Eastwood.

EN KÜÇÜK KIZINI KENDİ ELLERİYLE GELİN ETMİŞTİ… DEDE OLDU

Uzun süredir birlikte olduğu Tanner Koopmans’la karnı burnunda hamileyken evlenen Morgan, az sayıda kişinin katıldığı düğününü de babasının çiftliğinde yaptı.

Efsane aktör bu büyük acıyı yaşamadan bir ay önce en küçük kızını, kendi çiftliğinde yapılan bir düğünle, elleriyle gelin etmişti

Clint Eastwood’un hamile kızının büyümüş karnını sevdiği düğün fotoğrafı ilk kez People dergisinde yayınlanmıştı.

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Morgan Eastwood Instagram'da paylaştığı bir gönderide iki hafta önce Cleo adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini açıkladı. Böylece Clint Eastwood bir kez daha dede olma sevinci yaşamış oldu. Karnı burnunda evlenen 27 yaşındaki Morgan Eastwood Cleo adını verdiği küçük kızının iki hafta önce doğduğunu duyurdu

“KIZIMIZ İLE İKİ HAFTA”

Babasının büyük ününe rağmen sessiz ve sadece bir hayatı seçen ve yazarlık yapan Clint Eastwood’un en küçük kızı Morgan, yeni doğmuş kızlarıyla çekilen tatlı fotoğrafları paylaşırken gönderinin altına “Cleo ile iki hafta” hafta yazdı.

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Morgan Eastwood Clint Eastwood’un 58 yaşındaki eski eşi Dina Eastwood’la evliliğinden doğan tek çocuğuydu. Morgan’ın düğününe annesi Dina ve babası Clint Eastwood’la birlikte yedi kardeşinin tamamı da katılmıştı.

ÜVEY ANNESİNE EN GÜZEL ŞEKİLDE VEDA ETMİŞTİ

Clint ve eski eşi Dina Eastwood Mart 1996'da evlendi ve Morgan Eastwood aynı yılın aralık ayında dünyaya geldi. Çift 2012'de yollarını ayırdı.

Eastwood'un en küçük kızı Morgan, Dina Eastwood'la yaptığı ikinci evlilikten doğmuştu

Clint Eastwood’un kızı Morgan, babasının sevgilisi Christina Sandera öldükten sonra da Instagram hesabından duygu dolu bir paylaşım yapmış, kendi düğününden kısa bir süre sonra aniden ölen üvey annesi için “Ailemizin tamamı için yıkıcı bir kayıp. Babama yıllarca hayat arkadaşlığı yaptığın ve ona verdiği sevgi için teşekkür ederiz Christina. Seni özleyeceğiz” yazmıştı.

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SADECE 2 KEZ EVLENDİ AMA SAYISIZ KADINLA İLİŞKİSİ OLDU

Clint Eastwood, son eşi Dina'dan önce 1953'te Maggie Johnson ile evlenmiş ve bu evlilik 1984’te bitmişti.

Morgan Esatwood'un annesi Dina Clint Eastwood'la 6 yıl evli kaldı

Usta oyuncunun bu evlilikten 52 yaşında Alison adında bir kızı ve 56 yaşında Kyle adında bir oğlu var.

94 yaşındaki efsane aktör 6 farklı kadından 8 çocuk sahibi oldu.

Clint Eastwood’un en büyük çocuğu, 70 yaşındaki kızı Laurie Murray, 1953'te yaşanan bir kaçamak sonucu doğmuştu. Laurie'nin annesinin kimliği hiçbir zaman açıklanmadı, hamile kalan kadın doğum yapınca bebeği evlatlık verdi. Clint Eastwood'un bir kaçamak sonucu doğan en büyük çocuğu bir aileye evlatlık verilmiş, usta aktörün kızı olduğunu yıllar sonra örenmişti

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70 YAŞINDAKİ KIZI BİR BAŞKA AİLEYE EVLATLIK VERİLMİŞTİ

Laurie, Seattle'da bir çift tarafından evlat edinildi ve daha sonra biyolojik anne ve babasını bulmak için bir arayışa başladıktan sonra babasının Clint Eastwood olduğunu öğrendi.

Eastwood’un ikinci çocuğu ise 1964 yılında dansçı/aktris Roxanne Tunis ile olan ilişkisi sırasında dünyaya gelen 59 yaşındaki Kimber Lynn. Kimber Lynn Hollywood'da profesyonel bir makyaj sanatçısı olarak çalışıyor.

Eastwood'un son büyük aşkı Christina Sandera temmuz ayında, 61 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu 1985'ten 1990'a kadar birlikte olduğu uçuş görevlisi Jacelyn Reeves’den de Scott ve Kathryn adında iki çocuk sahibi oldu.

Yaşayan efsanenin sondan ikinci çocuğu, kızı Francesca Eastwood, 1990'ların başlarında Titanic yıldızı Frances Fisher ile olan ilişkisi sırasında dünyaya geldi. Gençlik yıllarında sinema dünyasının en yakışıklı aktörlerinden sayılan Clint Eastwood ilişkiye girdiği bazı isimleri ve bu kişilerden doğan çocuklarını "koruyabilmek" için sakladığını söylüyor

KAÇ ÇOCUĞU OLDUĞUNU SAKLIYOR: ONLAR SAVUNMASIZ İNSANLAR

İki kez boşanmış olsa da uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca sayısız kadınla ilişkisi olan Clint Eastwood daha önce konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Farklı kadınlardan sekiz çocuğu olan Eastwood’un aslında bilinenden fazla çocuğu olduğu yıllardır konuşuluyor. Hatta çocuklarının sayısı haberlerde medyaya farklı şekillerde yanıyor.

Eastwood tam olarak kaç çocuğu olduğunu doğrulamayı reddediyor. Bunu da “Onlar savunmasız insanlar. Ben kendimi basından, söylenecek kötü sözlerden koruyabilirim ama onlar yapamazlar." diyerek anlatıyor.

Hollywood'un en üretken yıldızlarından olan Eastwood sayısız filmde başrol oynadı ve şimdilerde 40. filminin yönetmenlik koltuğunda oturuyor