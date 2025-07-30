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‘En az onun kadar güzel olmalıyım!’ Sevgilisinin eski karısına kafayı taktı… Angelina 2.0 geliyor

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#Ines De Ramon#Brad Pitt#Angelina Jolie
‘En az onun kadar güzel olmalıyım’ Sevgilisinin eski karısına kafayı taktı… Angelina 2.0 geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 14:02

Dünyanın farklı yerlerinden birçok kadın muhtemelen onun yerinde olmak için can atar. Dünyanın en ünlü oyuncularından, en zengin aktörlerinden ve ilerleyen yaşına rağmen hâlâ en yakışıklılarından sayılan biriyle aşk yaşıyor…

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Ünlü çiftin aşkları 2 yılı devirdi ve söylenenlere göre de evlilik yolunda ilerliyorlar.

HERKES ONUN YERİNDE OLMAK İSTİYOR AMA...

Hatta Brad Pitt’in Angelina Jolie’den olan 6 çocuğuyla arası bozulduğu ve onlarla yıllardır hiç görüşmediği için sevgilisi Ines de Ramon’dan da bir çocuk yapmak istediği söyleniyor.

‘En az onun kadar güzel olmalıyım’ Sevgilisinin eski karısına kafayı taktı… Angelina 2.0 geliyor

Ama tüm bunlar Brad Pitt’le sevgili olduğundan beri “esmer güzeli” olarak anılan Ines de Ramon’a yetmiyor…

Söylenenlere göre Ines de Ramon Brad Pitt’in eski eşi Angelina Jolie’ye kafayı takmış durumda. Onun güzelliğini, keskin hatlarını, kemikli ama herkes tarafından güzel bulunan yüzünü kıskanıyor.

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Özellikle de tüm zayıflığına rağmen dikkat çekici görünümünden bir şey kaybetmeyen dolgun dudaklarını…

‘En az onun kadar güzel olmalıyım’ Sevgilisinin eski karısına kafayı taktı… Angelina 2.0 geliyor
Brad Pitt'in sevgilisi Ines de Ramon söylenenlere göre Angelina Jolie'ye benzemeyi kafaya takmış... Angelina'nın daha iyi bir versiyonu yani "Angelina 2.0" olmaya çalışan esmer güzeli bu uğurda bıçak altına yatacakmış

Dedikodulara göre birçokları tarafından “Yaşayan en seksi erkek” olarak anılan Brad Pitt’in kız arkadaşı olmak Ines de Ramon’un üzerinde çok baskı oluşturuyor. Ve esmer güzeli bu baskıya dayanamadığı için bıçak altına yatmayı planlıyor.

ANGELINA'YA BENZEMEK İÇİN BIÇAK ALTINA YATACAK

Hedefi de Angelina Jolie’ye mümkün olduğu kadar benzeyebilmek…

‘En az onun kadar güzel olmalıyım’ Sevgilisinin eski karısına kafayı taktı… Angelina 2.0 geliyor

Arkadaşları onu uyarıp doğal güzelliğini bozmaması için yalvarsa da Ines de Ramon’un bunu ciddi ciddi düşündüğü, bu ısrarında da Brad Pitt’in “mükemmeliyetçi” tavrının olduğu söyleniyor.

Brad Pitt’le birlikte olmaya başladığından beri sürekli Angelina Jolie’yle karşılaştırılan Ines de Ramon istese de onu kıskanmadan duramıyor.

‘En az onun kadar güzel olmalıyım’ Sevgilisinin eski karısına kafayı taktı… Angelina 2.0 geliyor
Brad Pitt'le sevgili olduğu için çok baskı hissettiği söylenen Ines de Ramon'a arkadaşları doğal güzelliğini korumasını söylüyormuş

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Üstelik Brad Pitt de kendi görüntüsü konusunda pek dışarıya belli etmese de oldukça takıntılı. Ünlü oyuncu aslında bu konuda çok rahat görünse de sürekli genç kalmaya çalışıyor.

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SEVGİLİSİ ÇOK MÜKEMMELİYETÇİ... EKİBİNİ EMRİNE VERDİ

Brad Pitt’in bunu dışarıdan pek de belli olmayacak şekilde, bıçak altına yatmadan, botoks ve ameliyatsız uygulamalarla sağlamaya çalıştığı biliniyor.

İkilinin yakın çevresinden kaynaklar Brad Pitt’in kendi stil ekibini Ines de Ramon’un emrine verdiğini ve sevgilisine bu operasyonlar için yeşil ışık yaktığını da söylüyor.

‘En az onun kadar güzel olmalıyım’ Sevgilisinin eski karısına kafayı taktı… Angelina 2.0 geliyor

Ines de Ramon giderek tarzını da Angelina Jolie’ye benzetiyor. Artık Brad Pitt’in koluna girerek onunla galalara da katılmaya başlayan esmer güzeli tercih ettiği tasarımcılar ve giyim tercihleriyle de Jolie’yi örnek alıyor.

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Bunun için de Brad Pitt’in devreye girdiği, ünlü oyuncu için çalışan kalabalık stil ekibinin artık Ines de Ramon’u da giydirmeye başladığı ve attığı her adımın baştan yaratıldığı konuşuluyor.

‘En az onun kadar güzel olmalıyım’ Sevgilisinin eski karısına kafayı taktı… Angelina 2.0 geliyor

ARKADAŞLARI "YAPMA" DİYOR AMA DİNLEMİYOR

Aslında Ines de Ramon daha önce The Vampire Diaries dizisinin yıldızı Paul Wesley'le evliydi ve Hollywood sosyetesinin arasında girmişti. Ancak Brad Pitt’le olmak onu çok mutlu etse de özgüvenini zedeledi.

Yakınları onun için "Üzerindeki baskı çok büyük. Her açıdan milyonlarca kez fotoğraflanmak herkes için zorlayıcı. Angelina'nın efsanevi statüsüne asla ulaşamayacağından korkuyor” diyor.

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‘En az onun kadar güzel olmalıyım’ Sevgilisinin eski karısına kafayı taktı… Angelina 2.0 geliyor

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#Ines De Ramon#Brad Pitt#Angelina Jolie

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