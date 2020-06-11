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Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:39,Son Güncelleme:

En acı veda... Pelin Batu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
En acı veda... Pelin Batu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
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OYUNCU Pelin Batu’nun annesi, 2013’te vefat eden emekli büyükelçi ve eski milletvekili İnal Batu’nun eşi Nevra Batu, dün son yolculuğuna uğurlandı.

75 yaşında hayatını kaybeden Nevra Batu, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenazede taziyeleri Pelin Batu ve kardeşi Arda Batu kabul etti. Eşi Macit Bitargil’in teskin ettiği Pelin Batu, annesinin ardından gözyaşı döktü. 

En acı veda... Pelin Batu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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