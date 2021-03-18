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Haber Giriş: 18.03.2021 - 09:18 | Son Güncelleme:

Emre Kınay koronavirüse yakalandı

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Emre Kınay koronavirüse yakalandı

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Kınay, 'süreci hafif geçiriyorum' dedi.

Koronavirüse yakalanan oyuncu Emre Kınay hastalık sürecini anlattı. Tedavisi evde devam eden ünlü oyuncu, "Dayanılmaz beden sancıları ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım ardından ise doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyim panik edilecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

 

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