Emre Karayel'in çifte heyecanı... Bebeğin adı belli oldu

◊ Emre Bey merhaba. Pandemi dönemiyle başlamak istiyorum. Yaşadığımız son 2 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Hepimiz bu yeni sisteme adapte olmaya çalışıyoruz. Halen yüzümüzde maskeler, elimizde dezenfektanlar, kolonyalarla geziyoruz. Bu süreç birçok insanın sinir sisteminde ağır tahribatlar yarattı. Uzun bir dönem kapalı kalmak, alıştığımız sevdiğimiz birçok şeye sahip olamamak bizi olumsuz etkiledi. Bir aile kahvaltısının bile ne kadar değerli olduğunun farkına vardık. Bu korona bitecek. İnşallah başka bir şey gelmez. Ama bu iklim değişikliği, habitatı tahrip etme durumu yeni şeylere yol açacak maalesef. O yüzden bununla yaşamayı öğrenmek, geleceklerin de önlemini almak zorundayız.



◊ Kendi tiyatronuz ‘Hilltown Sahne’yi açıyorsunuz. Tiyatro kurmak gibi bir hayaliniz hep var mıydı, yoksa pandemi döneminde mi ortaya çıktı?

- Oyun Atölyesi’nde çalıştım, Tatbikat’ta oynadım, Ankara’da oynadım ama tiyatro kurmak gibi bir hayalim yoktu. Türkiye şartlarında özel tiyatro kurmak, bunu ayakta tutmak gerçekten zor. Sanat yönetmeni Dersu Yavuz Altun benim çok eski arkadaşım. Gerçek bir tiyatro sevdalısı. “Niye artık güçlerimizi birleştirmiyoruz, zamanı geldi” dedik. Birlikte taşın altına elimizi koyduk. Hilltown yönetimi de bu konuda bize çok destek verdi. Bizi motive ettiler diyebilirim.



◊ Özel tiyatrolar pandemide zor günler geçirdi ve halen zorlananlar var. Siz tiyatro açarak riskli bir karar aldığınızı düşünmüyor musunuz?

- Biz bir delilik yapıyoruz. Ama tiyatroya ihtiyacımız var. Tiyatro; sözün en güzel söylenebileceği, duygunun en güzel paylaşılabi-leceği mekandır. Tiyatro oyunları evrenseldir, tarihe kalır. Dolayısıyla tiyatroya ihtiyacımız var. O yüzden bir delilik yaptık, iyi olacak inşallah.



KASIM AYINDA PERDE AÇACAĞIZ



◊ Gördüğüm kadarıyla hazırlıklar devam ediyor. Sahneniz seyircisiyle ne zaman buluşacak?

- Kasım ayında perde açacağız. Çocuk tiyatrosu, büyüklere oyunlar; hepsini yapmayı planlıyoruz. Hatta belki konserler de yaparız.



◊ Siz de bazı tiyatrocular gibi bütün birikiminizi tiyatroya mı yatırdınız?

- Şu anda oynayarak finanse etmeye çalışıyoruz. Hilltown yönetiminin de desteği var. Yükü biraz onlar alıyor, biraz da biz oynayarak açıklarımızı kapatıyoruz. Kendi yağımızda kavrulup sanat yapmaya çalışıyoruz.



◊ Sanatçı çevreniz tiyatro kurma fikrinize nasıl baktı? Onlardan gerekli desteği görebildiniz mi?

- Herkesin yaklaşımı çok sıcak. Birbirimizin düşmanı değiliz. Her ne kadar ticari kurumlar olarak görünsek de bizler aynı yolun yolcusuyuz. Bir yerde bir salon açılıyorsa her tiyatrocu buna sevinir. Karşılıklı destek sayesinde ayakta durabiliriz.

- “Don Kişot’lardan birisi” diyebiliriz. Bu dönemde tiyatroya katılmak gerçekten Don Kişot’luk.- Covid döneminde birçok kişi şöyle dedi; “İnsanlar bir daha tiyatro salonlarına girmeyecek.” Şu an görüyorum ki insanlar tam tersine “Yıkılmadık ayaktayız, Covid sen bizi yenemezsin” der gibi tiyatro salonlarına gidiyor. 10’a yakın oyun oynadık, hepsi kapalı gişe. O kadar mutlu olduk ki. İnsanlar çok bunaldı. Türkiye’nin her yerinde tiyatro seyircisi var. Bizim kültürümüzde tiyatro var. Ortaoyunlarıyla, köy seyirlikleriyle herkes bir şekilde tiyatroya vakıf. Asıl mesele oraya gitmek, ulaşmak. Pandemi seyircide korku yaratmadı. Sadece salonlarda önlem almak gerekiyor.- Yaklaşık 2 yıl ara vermiştik. Erdal’ın (Beşikçioğlu) yarattığı bir temel vardı, onun üzerine ekleyerek bir değişiklik yaptık. Tatbikat Sahnesi’ne, Erdal’a, Elvin Beşikçioğlu’na, oradaki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Tam bir tiyatro dayanışması oldu.- Türkiye ve yurtdışı turnelerimiz olacak. Kasım ayında İstanbul var. Sonra Berlin’e gidiyoruz. Ardından bir güney turnemiz olacak. Karadeniz’e de gideceğiz. Türkiye’nin birçok bölgesini gezeceğiz. Amacımız “Erkek Aklı”nın gitmediği il kalmasın.◊ “Erkek Aklı”nda tam olarak ne anlatıyorsunuz? İzleyiciye vermek istediğiniz mesaj ne?- Erkek gözüyle kadınlar ne ister? Aramızda nasıl denge kurabiliriz? Oyunda bunları tartışıyoruz. O dengeyi bulduğumuzda her iki taraf açısından da tüm sıkıntıları çözebileceğimize inanıyoruz. Seyircilerle birlikte bunu yapıyoruz. Bir yandan dakadın-erkek ilişkisi üzerine mizahla felsefe yapıyoruz.- Kimse benden daha tecrübeli olamaz. Kadın-erkek ilişkileri üzerine 30 bin skeç çektim! Bir sürü profesör var, insanlara akıl verirler. Onların da tıkandığı noktalar var. Oyunda da söylüyoruz; kadın ve erkekdoğal oksimoron. Birbirinin zıttı iki varlık bir araya geliyor ve üçüncü bir anlam oluşturmaya çalışıyor. Bu anlamı en doğru şekilde, iki tarafı da mutlu ederek nasıl oluşturabiliriz, onu tartışıyoruz.◊ Peki sizin evde işler nasıl? Ortak akılla mı hareket ediyorsunuz, yoksa kadın aklı mı daha ön planda?- Akıllı erkek topu hanıma atar, pasın kendine gelmesini bekler. O top zaten dönüp dolaşıp sana gelecektir. Top geldiğinde önce göğsünde yumuşatacaksın, sonra mümkünse tekrar geri vereceksin. Tek çözümü bu.

BEBEĞİMİZİN İSMİ CAN OLACAK

◊ Eşiniz Gizem Hanım’la büyük bir heyecan yaşıyorsunuz, ilk bebeğinizi yakında kucağınıza alacaksınız. Sağlıkla gelsin diyelim. Baba olacağınız haberini nasıl aldınız?

Emre Karayel: Teşekkür ederim. İzmir’de setteydim. Gizem bir arkadaşıyla gidip test yaptırmış. Bilmediğim bir numaradan arandım. Arkadaşı “Ben doktorum, size bir şey söylemek durumundayım” deyince panikledim. Sonra “Baba oluyorsun!” dedi, ayaklarımın altına sünger konmuş gibi oldum. Suyun üzerinde yürüyorum ama batmıyorum sanki. Enteresan bir his. Son 2 aya girdik.



◊ Bebeğinizin ismi belli mi?

- İsmi Can olacak. Abim koydu. Benim de gönlünden geçen isim Can’dı.

Eğitim de vereceğiz

Emre Karayel’in Hilltown Sahne’yi birlikte kurduğu Dersu Yavuz Altun, “Burası kültür merkezi gibi olacak, sanat eğitimleri de vereceğiz” dedi.

◊ Hilltown Sahne’de seyircileri neler bekliyor?

- Dersu Yavuz Altun: Sadece tiyatro oyunları sahnelemeyeceğiz. Burası aynı zamanda bir kültür merkezi gibi olacak. Sanatla ilgili eğitimler, kurslar vereceğiz. BKM Mutfak’la güzel bir anlaşma yaptık. Her hafta onların stand-up ekiplerini ağırlayacağız. Komedi konusunda burası önemli bir yer olacak. 30’a yakın sahneyle görüştük.

- Salonun güçlü bir temiz hava ünitesi var. En büyük avantajımız bu. Buradaki temiz hava AVM’den bağımsız ve direkt dışarıdan alıyoruz.- Erdal Bey’e teşekkür etmek istiyorum. “Yeni bir sahne açıyoruz, bu oyuna da ihtiyacımız var” dediğimizde tam bir tiyatrocu dayanışması göstererek “Oyun sizindir” dedi. Metinde bazı güncellemeler yaptık. Yeni diyemeyiz ama farklı bir yorum katmaya çalıştık. Komediyi daha çok ön plana çıkardık.- Televizyonlara da proje üretiyoruz. Dolayısıyla burayı küçük bir stüdyo gibi kullanıyoruz. B planımız; televizyona iş üretmek. Emre’nin bir kukla geçmişi olduğu için, bir çocuk kanalına kukla programı yaptık. Türkiye, Emre’nin bambaşka bir yüzüyle tanışacak. Bu ekiple televizyonlara da değişik projeler üreteceğiz. Dükkânı hemen kapatmayacağız.