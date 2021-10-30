Emre Karayel'in çifte heyecanı... Bebeğin adı belli oldu

◊ Emre Bey merhaba. Pandemi dönemiyle başlamak istiyorum. Yaşadığımız son 2 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Hepimiz bu yeni sisteme adapte olmaya çalışıyoruz. Halen yüzümüzde maskeler, elimizde dezenfektanlar, kolonyalarla geziyoruz. Bu süreç birçok insanın sinir sisteminde ağır tahribatlar yarattı. Uzun bir dönem kapalı kalmak, alıştığımız sevdiğimiz birçok şeye sahip olamamak bizi olumsuz etkiledi. Bir aile kahvaltısının bile ne kadar değerli olduğunun farkına vardık. Bu korona bitecek. İnşallah başka bir şey gelmez. Ama bu iklim değişikliği, habitatı tahrip etme durumu yeni şeylere yol açacak maalesef. O yüzden bununla yaşamayı öğrenmek, geleceklerin de önlemini almak zorundayız.
◊ Kendi tiyatronuz ‘Hilltown Sahne’yi açıyorsunuz. Tiyatro kurmak gibi bir hayaliniz hep var mıydı, yoksa pandemi döneminde mi ortaya çıktı?
- Oyun Atölyesi’nde çalıştım, Tatbikat’ta oynadım, Ankara’da oynadım ama tiyatro kurmak gibi bir hayalim yoktu. Türkiye şartlarında özel tiyatro kurmak, bunu ayakta tutmak gerçekten zor. Sanat yönetmeni Dersu Yavuz Altun benim çok eski arkadaşım. Gerçek bir tiyatro sevdalısı. “Niye artık güçlerimizi birleştirmiyoruz, zamanı geldi” dedik. Birlikte taşın altına elimizi koyduk. Hilltown yönetimi de bu konuda bize çok destek verdi. Bizi motive ettiler diyebilirim.
◊ Özel tiyatrolar pandemide zor günler geçirdi ve halen zorlananlar var. Siz tiyatro açarak riskli bir karar aldığınızı düşünmüyor musunuz?
- Biz bir delilik yapıyoruz. Ama tiyatroya ihtiyacımız var. Tiyatro; sözün en güzel söylenebileceği, duygunun en güzel paylaşılabi-leceği mekandır. Tiyatro oyunları evrenseldir, tarihe kalır. Dolayısıyla tiyatroya ihtiyacımız var. O yüzden bir delilik yaptık, iyi olacak inşallah.
KASIM AYINDA PERDE AÇACAĞIZ
◊ Gördüğüm kadarıyla hazırlıklar devam ediyor. Sahneniz seyircisiyle ne zaman buluşacak?
- Kasım ayında perde açacağız. Çocuk tiyatrosu, büyüklere oyunlar; hepsini yapmayı planlıyoruz. Hatta belki konserler de yaparız.
◊ Siz de bazı tiyatrocular gibi bütün birikiminizi tiyatroya mı yatırdınız?
- Şu anda oynayarak finanse etmeye çalışıyoruz. Hilltown yönetiminin de desteği var. Yükü biraz onlar alıyor, biraz da biz oynayarak açıklarımızı kapatıyoruz. Kendi yağımızda kavrulup sanat yapmaya çalışıyoruz.
◊ Sanatçı çevreniz tiyatro kurma fikrinize nasıl baktı? Onlardan gerekli desteği görebildiniz mi?
- Herkesin yaklaşımı çok sıcak. Birbirimizin düşmanı değiliz. Her ne kadar ticari kurumlar olarak görünsek de bizler aynı yolun yolcusuyuz. Bir yerde bir salon açılıyorsa her tiyatrocu buna sevinir. Karşılıklı destek sayesinde ayakta durabiliriz.
BEBEĞİMİZİN İSMİ CAN OLACAK
◊ Eşiniz Gizem Hanım’la büyük bir heyecan yaşıyorsunuz, ilk bebeğinizi yakında kucağınıza alacaksınız. Sağlıkla gelsin diyelim. Baba olacağınız haberini nasıl aldınız?
Emre Karayel: Teşekkür ederim. İzmir’de setteydim. Gizem bir arkadaşıyla gidip test yaptırmış. Bilmediğim bir numaradan arandım. Arkadaşı “Ben doktorum, size bir şey söylemek durumundayım” deyince panikledim. Sonra “Baba oluyorsun!” dedi, ayaklarımın altına sünger konmuş gibi oldum. Suyun üzerinde yürüyorum ama batmıyorum sanki. Enteresan bir his. Son 2 aya girdik.
◊ Bebeğinizin ismi belli mi?
- İsmi Can olacak. Abim koydu. Benim de gönlünden geçen isim Can’dı.
Eğitim de vereceğiz
Emre Karayel’in Hilltown Sahne’yi birlikte kurduğu Dersu Yavuz Altun, “Burası kültür merkezi gibi olacak, sanat eğitimleri de vereceğiz” dedi.
◊ Hilltown Sahne’de seyircileri neler bekliyor?
- Dersu Yavuz Altun: Sadece tiyatro oyunları sahnelemeyeceğiz. Burası aynı zamanda bir kültür merkezi gibi olacak. Sanatla ilgili eğitimler, kurslar vereceğiz. BKM Mutfak’la güzel bir anlaşma yaptık. Her hafta onların stand-up ekiplerini ağırlayacağız. Komedi konusunda burası önemli bir yer olacak. 30’a yakın sahneyle görüştük.
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