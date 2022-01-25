Emre Karayel ile eşi Gizem Demirci'nin heyecanlı bekleyişi: Bebek geliyor!

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Gizem Demici, doğum için hastaneye yattı.

Emre Karayel, hastane odasında çekilen fotoğrafı "Coming soon" notu ile Instagram'da paylaştı.

Çift oğullarına 'Can' adını verecek.

İLK POZ 34. HAFTADA

Gizem Demirci, karnı burnunda ilk fotoğrafını hamileliğinin 34'üncü haftasında paylaştı.

Demirci'nin fotoğrafına, eşi Emre Karayel de kalp emojileriyle karşılık verdi.

SETTE ÖĞRENDİM

Emre Karayel baba olcağını öğrendiği anı anlatmıştı:

"İzmir’de setteydim. Gizem bir arkadaşıyla gidip test yaptırmış. Bilmediğim bir numaradan arandım. Arkadaşı “Ben doktorum, size bir şey söylemek durumundayım” deyince panikledim. Sonra “Baba oluyorsun!” dedi, ayaklarımın altına sünger konmuş gibi oldum. İsmi Can olacak. Abim koydu. Benim de gönlünden geçen isim Can’dı."