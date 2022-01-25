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Emre Karayel ile eşi Gizem Demirci'nin heyecanlı bekleyişi: Bebek geliyor!

#Emre Karayel#Gizem Karayel#Can Karayel
Emre Karayel ile eşi Gizem Demircinin heyecanlı bekleyişi: Bebek geliyor

Oyuncu Emre Karayel, Kasım 2020'de 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturmuştu. İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan çiftin heyecanlı bekleyişi sona erdi.

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Gizem Demici, doğum için hastaneye yattı.

Emre Karayel, hastane odasında çekilen fotoğrafı "Coming soon" notu ile Instagram'da paylaştı.

Çift oğullarına 'Can' adını verecek.

Emre Karayel ile eşi Gizem Demircinin heyecanlı bekleyişi: Bebek geliyor

İLK POZ 34. HAFTADA

Gizem Demirci, karnı burnunda ilk fotoğrafını hamileliğinin 34'üncü haftasında paylaştı.

Demirci'nin fotoğrafına, eşi Emre Karayel de kalp emojileriyle karşılık verdi.

Emre Karayel ile eşi Gizem Demircinin heyecanlı bekleyişi: Bebek geliyor

SETTE ÖĞRENDİM

Emre Karayel baba olcağını öğrendiği anı anlatmıştı:

"İzmir’de setteydim. Gizem bir arkadaşıyla gidip test yaptırmış. Bilmediğim bir numaradan arandım. Arkadaşı “Ben doktorum, size bir şey söylemek durumundayım” deyince panikledim. Sonra “Baba oluyorsun!” dedi, ayaklarımın altına sünger konmuş gibi oldum. İsmi Can olacak. Abim koydu. Benim de gönlünden geçen isim Can’dı."

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