Emre Aydın: "Ancak bir uzaylı bu kadar yetenekli olabilir"

Emre Aydın "Dilediğiniz bir soruyu dilediğiniz bir kişiye 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi size. Bu kim olurdu ve ne sorardınız?" sorusuna ise Edip Akbayram'a sormak istediğini belirterek, "Ancak bir uzaylı bu kadar yetenekli olabilir. Ona rutinini sormak isterdim" dedi. İşte programın devamı...

Ben müzik insanı ile müzik konuşmayı çok seviyorum. Siz bu işe kariyerinizi ve hayatınızı verdiniz, müzik ile yaşadınız. Müzikteki kalite anlayışınızla birlikte fenomenlerin şarkı çıkarmasına olan bakışınız nedir?

Ben doğada zaten o tarz bir adaletsizliğin olduğunu düşünüyorum. Dalında en donanımlı ve alanına en çok hakim olan insan, en başarılı insan olmuyor. Kariyeri çok parlak olmayabiliyor. Ortalamaya daha yakın olan kişiler, mesleklerinde daha popüler oluyor. Çünkü toplumun çoğunluğunu oluşturan kesime daha yakınlar. Doğadaki dengesizliğin bir iz düşümü bu. YouTube, müzik piyasasını çok domine ediyor. Beni YouTube platformunun bir rakibinin olmaması rahatsız ediyor. Müzik sektörü, tek bir elden yönetilen şirketin algoritmasına bağlı. O çocukların oradan bir şeyler çıkarmasından rahatsız olmuyorum. Aralarında sonradan müziği sevecek ve çok yol alabilecek isimlerde olabilir. Dandik dündük işler yapanlar da olabilir. Öyle söylediğime bakmayın, benim yaptığım işlerden daha fazla izlenir belki.

Mesela Emre Aydın’ın Soğuk Odalar şarkısını dinlediğim zaman hüzünleniyorum. Şarkı, benim hüznümü besliyor. Fakat çevremden herhangi biri Soğuk Odalar şarkısını kaliteli olduğu için dinlediğini iddia ediyor. Yani hüzünlenmiyor. O zaman benim kalitesiz bir dinleyici olduğumu mu düşünmem gerekir? Ben bu ayrımı anlayamıyorum. İşin ustası olarak bana bunu anlatır mısınız?

Ben bu konunun üzerinde biraz kafa yormuştum. Herkesin ailesi, arkadaşları ya da çevresindeki insanlar gibi bir danışma grubu var. Aslında herkes çevresindekilerin ufak bir ortalaması bence. Kararlarımızı ve beğenme seçimlerimizi fark etmeden o danışma grubuna göre yapıyoruz. Entelektüel kimliğini öne çıkarmak isteyen kişiler, entelektüel etiketi olan şarkıları dinliyor. Ben aynı senin gibiyim. Hüznümü besleyecek ise severek dinliyorum. Beni daha az eğitimli gösterecek herhangi bir müziği dinlemekten rahatsız olmuyorum. Beni şarkının kendisi yönlendiriyor. Rap müzik son zamanlarda popüler olduğu için dinleyen çoğu insan var. Belki ne dinlediğini bilmiyor, anlamıyor. Ama çoğu kişi dinlediği için dinliyor.







Challenge kısmına geçmek istiyorum. En son en çok istediğiniz şey neydi?

Albüme başlamaktı ve hala öyle. Haftaya başlayacağım inşallah.

En son en çok neye hayır dediniz?

Magazin röportajlarına sanırım.

Onu nasıl sevdiğinizi tarif eder misiniz?

Bundan daha doğru hiçbir şey yapmadım. Hayatımda olduğun için o kadar şanslıyım ki ne anlatsam boş olacak.

Emre Aydın nasıl sever? Sevmek sizde heyecan mı yaratır? Gerilir misiniz yoksa çok mu tatlı olursunuz?

Bendeki tezahürününde dışa vurumu coşku oluyor. Çok nazik severim ben ve o coşkuyu çok ölçülü bir şekilde gösterir. Sevda kuşun kanadında sözü çok hoşuma gider ve öyle yaşamaya çalışırım.

Hayatınızdaki en sinirli kişi kim?

Ben sinirli birisiydim. Neden çok sinirli olduğumu düşündüm ve çok mutsuzdum bu durumdan. Kan şekerini dengelediğim zaman çözüldü bu durum.

Hayatınızdaki en komik kişi?

Can ve Tolga’ya çok gülüyorum. Bir içerik çekiyoruz biz, daha yayınlanmadı. Can ve Tolga, bir konu başlığı seçip o konuyu irdeliyorlar. Çok eğlenceli bir program, çok gülüyorum.

Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu ………………… .

Müzisyenler, herkesin düşündüğü gibi işleri çok kolay olan insanlar değil. Müzisyenler kolay bir iş yapmıyor.

……………… anlarımda huysuz olurum.

Kan şekerim düştüğü zaman, yeni uyandığımda ve diyetin 8. gününden itibaren huysuz olurum.

Diyet yapıyorsunuz anladığım kadarıyla.

Başta çok olmadı ama kilo aldım bu pandemi döneminde.

Yaptığınız eylemlerle bulunduğunuz yerde kendinizi iyi hissediyor musunuz? Sadece hüzünlü şarkılarda mı çok iyisiniz? Slow şarkıların dışında ki çalışmalarınızla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ben çok uzun bir süre “Hüzünlü şarkıları neden tercih ediyorsunuz?” sorularına çok düşünmeden cevaplar vermiştim. Geçen gün bir yapacağım bir albümü değişik bir şekilde kaydetmeyi planlamayı düşündüm. İçeriği değiştirerek bir hedef koymak istedim. Elim sürekli slow şarkılara gitti. İnsan en çok bildiği şeyi yapar önce. Bende de öyle oldu. Bunun temel sebebi çok seviyor olmam. Önemli olan bir diğer sebep ise benim şarkıları yalnız kaydetmemdir. Bu yüzden hızlandırma opsiyonu aklıma geliyor ama çok tercih etmiyorum. Bunu olumlu ya da olumsuz olarak görmüyorum. Bu insanlar tarafından yapılan doğru bir tespittir. Öyle pişmediği için öyle gelişiyormuş. Bu albümümü bir konserde çaldığımız zaman herkesin zıplayarak eğlenmesini istiyorum. O yüzden çekirdek bir ekip ile kaydedeceğim.

Tam o anda …………. olmuştu ve heyecanımı tutamamıştım içimde.

Maslak’ta bir konser sırasında yağmur başladı. Normalde ekipman kiralayan şirketler, tüm sermayeleri o olduğu için yağmur yağınca toplamak isterler. O konserde seyirci o kadar güzeldi ki onlar da devam etmek istedi ve keyifli bir konser oldu.

En heyecanlı olduğunuz konserinize giderken hangi şarkıyı mırıldanırsınız?

Olurum.

Diyet yapıyorsunuz anladığım kadarıyla.

Başta çok olmadı ama kilo aldım bu pandemi döneminde.

Yaptığınız eylemlerle bulunduğunuz yerde kendinizi iyi hissediyor musunuz? Sadece hüzünlü şarkılarda mı çok iyisiniz? Slow şarkıların dışında ki çalışmalarınızla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ben çok uzun bir süre “Hüzünlü şarkıları neden tercih ediyorsunuz?” sorularına çok düşünmeden cevaplar vermiştim. Geçen gün bir yapacağım bir albümü değişik bir şekilde kaydetmeyi planlamayı düşündüm. İçeriği değiştirerek bir hedef koymak istedim. Elim sürekli slow şarkılara gitti. İnsan en çok bildiği şeyi yapar önce. Bende de öyle oldu. Bunun temel sebebi çok seviyor olmam. Önemli olan bir diğer sebep ise benim şarkıları yalnız kaydetmemdir. Bu yüzden hızlandırma opsiyonu aklıma geliyor ama çok tercih etmiyorum. Bunu olumlu ya da olumsuz olarak görmüyorum. Bu insanlar tarafından yapılan doğru bir tespittir. Öyle pişmediği için öyle gelişiyormuş. Bu albümümü bir konserde çaldığımız zaman herkesin zıplayarak eğlenmesini istiyorum. O yüzden çekirdek bir ekip ile kaydedeceğim.

Tam o anda …………. olmuştu ve heyecanımı tutamamıştım içimde.

Maslak’ta bir konser sırasında yağmur başladı. Normalde ekipman kiralayan şirketler, tüm sermayeleri o olduğu için yağmur yağınca toplamak isterler. O konserde seyirci o kadar güzeldi ki onlar da devam etmek istedi ve keyifli bir konser oldu.

En heyecanlı olduğunuz konserinize giderken hangi şarkıyı mırıldanırsınız?

Tam 4 Yıl Olmuş Dün’ü söylerdim. Hiç özel bir sebebi yok sadece söylerdim.

Dilediğiniz bir soruyu dilediğiniz bir kişiye 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi size. Bu kim olurdu ve ne sorardınız?

Mesela Mustafa Kemal Atatürk, bir dahidir benim için. Kurt Cobain için de geçerli bu durum. Çok farklı bir müzik yapmak oldukça zordur. Edip Cansever de öyledir benim için. Sadece İkinci Yeni diye bir akım başlatmanın ötesinde çok garip çok yetenekli ve inanılmaz birisi. Edip Cansever’e rutinini sormak isterdim. Bir yazıhanesi varmış ve orada ticaret ile uğraşıyormuş. Ama üst kata çıkıp yazmaya devam ediyormuş. Ortalamanın çok üzerinde şiiri bulunuyor. Neredeyse ancak bir uzaylı bu kadar yetenekli olur diyeceğim.

Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok keyifli bir içerik oldu.

Ben çok teşekkür ederim.