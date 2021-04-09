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Haber Giriş: 09.04.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Emre Aşık'ın Yağmur Aşık'a açtığı tazminat talebi reddedildi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Emre Aşık'ın Yağmur Aşık'a açtığı tazminat talebi reddedildi

Eski futbolcu Emre Aşık, 2 yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası süren eşi Yağmur Aşık’ın kendisini FETÖ üyesi olmakla suçladığını iddia etmişti. Aşık, 2 TL’lik tazminat davası açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Emre Aşık ile Yağmur Aşık katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan eski futbolcunun avukatı, “Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

Yağmur Aşık’ın avukatı şu açıklamayı yaptı: “Tarafların boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesindeki dosyasında Emre Aşık aynı suçlamalarda bulunarak tazminat talebinde bulunmuştur. Boşanma sebebi olarak FETÖ suçlaması belirtilmiştir. Talepleri aynıdır. Davanın reddine karar verilsin.” Mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Emre Aşık’ın açtığı davayı reddetti.

Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın  boşanma davasında tanıklar dinlendiEski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendi. Mahkemenin Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddettiği öğrenildi.
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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