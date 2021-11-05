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Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç ‘Tetikçi’ davasında beraat etti

#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#Erdi Sungur
Burcu Purtul Uçar

YAĞMUR Sarnıç’ın eski eşi Emre Aşık’ı öldürtmek için Erdi Sungur ve Baycan Şenürek’le plan yaptığı iddia edilmişti. Yapılan soruşturma kapsamında aranan Sungur, Düzce’de jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymayarak, bir jandarma personelini de yaralayarak kaçmış sonra yakalanmıştı.

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Yapılan soruşturma kapsamında da Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dün Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek beraat etti.

Mahkeme kararı için suç unsurlarının oluşmamasını gerekçe gösterdi. Emre Aşık duruşma çıkışı açıklamayı yaptı:

“Sanıkların jandarma kontrolünde yakalanmaları, ellerine geçen silahlar, önemli tanık ifadeleri var. Eylemin planlanması nasıl cezasız kalıyor bilmiyorum. Kararı istinaf edeceğiz ve oradan döneceğini umuyoruz.”

Suratınızı görmek isterdim

Yağmur Sarnıç ise sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı: “Mahkemeye katılamadım ama o mosmor suratlarınızı görmeyi çok isterdim zavallılar.” 

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#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#Erdi Sungur

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