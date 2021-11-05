Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç ‘Tetikçi’ davasında beraat etti

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Yapılan soruşturma kapsamında da Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dün Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek beraat etti.

Mahkeme kararı için suç unsurlarının oluşmamasını gerekçe gösterdi. Emre Aşık duruşma çıkışı açıklamayı yaptı:

“Sanıkların jandarma kontrolünde yakalanmaları, ellerine geçen silahlar, önemli tanık ifadeleri var. Eylemin planlanması nasıl cezasız kalıyor bilmiyorum. Kararı istinaf edeceğiz ve oradan döneceğini umuyoruz.”

Suratınızı görmek isterdim

Yağmur Sarnıç ise sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı: “Mahkemeye katılamadım ama o mosmor suratlarınızı görmeyi çok isterdim zavallılar.”