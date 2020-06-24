Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın velayet tartışması

Yağmur Sarnıç, çocuklarını mahkeme kararıyla her pazar saat 10.00’da Aşık’ın Ataşehir’deki evinden alıp aynı gün saat 16.00’da teslim ediyor.

Bu hafta çocuk teslimi sırasında tv100 Magazin Hattı kamerası da oradaydı. Annelerinden ayrılmak istemeyen çocukların ağladığı dikkat çekti. Aşık ve Sarnıç’ın dakikalarca kavga etmesi site sakinlerinin de tepkisini çekti.





