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Magazin
Haber Giriş: 25.03.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi

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Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi

Emre Altuğ, Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları, “Benim o kişiyle hiçbir ilgim yok. Çıkan haberler doğru değil” diyerek yalanlamıştı. Ünlü şarkıcının, model Nazlı Eker ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Çağla Şikel’in eski eşi Emre Altuğ’un gizemli sevgilisi ortaya çıktı. İddialara göre magazin programlarında sık sık bahsedilen bu gizemli sevgili Nazlı Eker...

Modellik yapan,  tv dizilerinde rol alan Nazlı Eker, müzik dünyasına adım atmak için de stüdyoya girmiş...Eker'e en büyük desteği ise Emre Altuğ veriyormuş.

Emre Altuğun gizemli sevgilisi

 

 

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