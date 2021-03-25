Çağla Şikel’in eski eşi Emre Altuğ’un gizemli sevgilisi ortaya çıktı. İddialara göre magazin programlarında sık sık bahsedilen bu gizemli sevgili Nazlı Eker...

Modellik yapan, tv dizilerinde rol alan Nazlı Eker, müzik dünyasına adım atmak için de stüdyoya girmiş...Eker'e en büyük desteği ise Emre Altuğ veriyormuş.

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