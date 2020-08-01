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Haber Giriş: 01.08.2020 - 07:52,Son Güncelleme:

Emre Altuğ: Çocuklarımız için Çağla’yla yakınız

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Emre Altuğ: Çocuklarımız için Çağla’yla yakınız
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Usta oyuncu Hülya Koçyiğit’in TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programının konuğu Emre Altuğ oldu.

Çağla Şıkel’le evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Altuğ, “Çocuklar boşanmamızın sıkıntısını yaşamıyor. Zaten çok yakın oturuyoruz. Özellikle bunu istedik.

Çağla’yla bundan sonraki hayatımızda da görüşmek üzere ayrıldık. Bunu da başarabildik. Oğullarımızın mutluluğu önemli” dedi.

Altuğ ayrıca Sezen Aksu sayesinde şarkıcı olduğunu söyledi: “Sezen vokallik teklif etti. Oyuncu olmak istediğim için kabul etmedim. Sezen ise ‘Sen şarkıcısın. Bundan kaçamayacaksın’ dedi.”

Emre Altuğ: Çocuklarımız için Çağla’yla yakınız


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