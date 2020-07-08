Emrah’ın teşekkür konuşmasına, oğlu Tayfun’dan duygusal cevap!

29 yaşındaki Tayfun Erdoğan, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programına telefonla bağlandı. “Hayatım boyunca kimse kendini benim yerime koymadı. İlk defa siz benim açımdan baktınız olaya, herkes sadece eleştirdi” diyerek Hakan Ural’a teşekkür etti, Tayfun’un babası Emrah hakkındaki açıklamaları da sunucu Nur Tuğba Namlı’yı ve Hakan Ural’ı duygulandırdı.