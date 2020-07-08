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Haber Giriş: 08.07.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

Emrah’ın teşekkür konuşmasına, oğlu Tayfun’dan duygusal cevap!

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Altın Kelebek Başarı Ödülü’ne layık görülen Emrah’ın, teşekkür konuşmasında ödülü iki çocuğuna ithaf etmesi, diğer oğlu Tayfun Erdoğan’ı üzdü.

29 yaşındaki Tayfun Erdoğan, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programına telefonla bağlandı. “Hayatım boyunca kimse kendini benim yerime koymadı. İlk defa siz benim açımdan baktınız olaya, herkes sadece eleştirdi” diyerek Hakan Ural’a teşekkür etti, Tayfun’un babası Emrah hakkındaki açıklamaları da sunucu Nur Tuğba Namlı’yı ve Hakan Ural’ı duygulandırdı.

 

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