MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEmrah ve Sinan Akçıl arasında "Çulsuz" polemiği!
GeriMagazin Emrah ve Sinan Akçıl arasında "Çulsuz" polemiği!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:46,Son Güncelleme:/

Emrah ve Sinan Akçıl arasında "Çulsuz" polemiği!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emrah ve Sinan Akçıl arasında "Çulsuz" polemiği!
Abone Olgoogle-news

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da geçtiğimiz hafta konuk olan Sinan Akçıl'ın, ünlü oyuncu Emrah hakkında söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Emrah'ın sosyal medyadan verdiği cevapla ikili arasında sula durulmadı. Canlı yayın konuğu olan oyuncu Arzu Yanardağ ise bir dönemler aynı dizide oynadığı Emrah'ın Sinan Akçıl'la olan polemiğini bakın nasıl yorumladı! İşte detaylar!



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle