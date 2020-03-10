Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:46,
Emrah ve Sinan Akçıl arasında "Çulsuz" polemiği!
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da geçtiğimiz hafta konuk olan Sinan Akçıl'ın, ünlü oyuncu Emrah hakkında söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Emrah'ın sosyal medyadan verdiği cevapla ikili arasında sula durulmadı. Canlı yayın konuğu olan oyuncu Arzu Yanardağ ise bir dönemler aynı dizide oynadığı Emrah'ın Sinan Akçıl'la olan polemiğini bakın nasıl yorumladı! İşte detaylar!
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