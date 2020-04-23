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Haber Giriş: 23.04.2020 - 07:38,Son Güncelleme:

Emrah: Kara bulutlar dağılınca Meksika’dayım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Emrah: Kara bulutlar dağılınca Meksika’dayım
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Emrah, “Aşk ve Mavi” dizisiyle Meksika’da geniş bir hayran kitlesi edindi. Sosyal medyada bir video yayınlayarak sevenlerine İspanyolca selam gönderen sanatçı, salgın günlerinin ardından Meksika’ya gideceğini açıkladı.

BÜYÜKELÇİLİK DE PAYLAŞTI

Meksika’da “Amor y Odio” adıyla yayınlanan “Aşk ve Mavi”, Emrah’a ülkede geniş bir hayran kitlesi kazandırdı. Sosyal medyada gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmak istemeyen Emrah, İspanyolca konuştuğu bir video yayınlayarak onlara sevgilerini yolladı. O video Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği’nin Twitter sayfasında da paylaşıldı.

ORADAN ÇOK TEKLİF VAR

Emrah, Meksika’ya gitmeyi planladığını söyledi: “Dünyanın bir ucundan aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Sayın Büyükelçimiz Tahsin Timur Söylemez’e de çok teşekkür ediyorum. Kuzey Amerika’dan çok teklif var, değerlendiriyorum. Şu an dünyanın üzerinde dolaşan kara bulutlar dağılır dağılmaz Meksika’daki hayranlarımla buluşacağım.”

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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