Emrah: Kara bulutlar dağılınca Meksika’dayım

BÜYÜKELÇİLİK DE PAYLAŞTI



Meksika’da “Amor y Odio” adıyla yayınlanan “Aşk ve Mavi”, Emrah’a ülkede geniş bir hayran kitlesi kazandırdı. Sosyal medyada gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmak istemeyen Emrah, İspanyolca konuştuğu bir video yayınlayarak onlara sevgilerini yolladı. O video Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği’nin Twitter sayfasında da paylaşıldı.



ORADAN ÇOK TEKLİF VAR



Emrah, Meksika’ya gitmeyi planladığını söyledi: “Dünyanın bir ucundan aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Sayın Büyükelçimiz Tahsin Timur Söylemez’e de çok teşekkür ediyorum. Kuzey Amerika’dan çok teklif var, değerlendiriyorum. Şu an dünyanın üzerinde dolaşan kara bulutlar dağılır dağılmaz Meksika’daki hayranlarımla buluşacağım.”