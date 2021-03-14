MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEmrah ile Sibel Erdoğan çocukları için bir aradalar
GeriMagazin Emrah ile Sibel Erdoğan çocukları için bir aradalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 14.03.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Emrah ile Sibel Erdoğan çocukları için bir aradalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emrah ile Sibel Erdoğan çocukları için bir aradalar

EMRAH boşanma davasının sürdüğü eşi Sibel Erdoğan’la Belçika’da görüntülendi.

Çiftin yanlarında oğulları Elyesa da vardı. Emrah geçtiğimiz temmuz ayında avukatı aracılığıyla Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvurmuş ve boşanma davası açmıştı. Emrah’ın gizlilik kararı çıkarttığı dava sürerken ünlü şarkıcının eşi Sibel Erdoğan çocuklarıyla Belçika’da yaşayan ailesinin yanına gitti. Emrah da bir süredir yurtdışında olan çocuklarını görmek için Belçika’ya uçtu.

Emrah ile Sibel Erdoğan çocukları için bir aradalar

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi