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Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan boşandı

#Emrah Erdoğan#Sibel Erdoğan#Sibel Kirer
Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan boşandı
İsmail BAYRAK

Haziran 2014'te nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan boşandı.

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Sanat dünyasının örnek çiftlerinden Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan'dan kötü haber geldi. Son zamanlarda ayrılık haberleriyle gündeme gelen Emrah ve Sibel Erdoğan geçtiğimiz hafta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşandı.

Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğu olan çift tüm çabalara rağmen ayrıldı. Çocukların velayeti anne Sibel Erdoğan'a verildi.

2011 yılında tanışan Emrah ve Sibel Erdoğan, Haziran 2014'te Beşiktaş'ta bir otelde nikah masasına oturmuştu. 70 kişinin katıldığı nikahta çiftin "evet" dediği sırada led ekrana "emin misin?" yazısı gelmişti.

Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan boşandı

Törenin hemen ardından Emrah'ın "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi aşk filmi" dediği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi led ekranda yayınlanmıştı. Düğünden romantik kareler günlerce manşetlerden düşmemişti.

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#Emrah Erdoğan#Sibel Erdoğan#Sibel Kirer

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