Emrah çocukları Elyesa ve Eleysa ile Bodrum’da

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Emrah, uzun bir aranın ardından çocuklarıyla birlikte ilk kez görüntülendi. Ünlü şarkıcı, 2014 yılında hayatını birleştirdiği Sibel Kirer’den geçtiğimiz ocak ayında boşanmıştı. Bu evliliğinden Elyesa ve Eleysa adlı iki çocuğu bulunan Emrah, önceki akşam annesi Ayten Erdoğan ile birlikte geldiği Yalinn Hotel’de objektife takıldı. Bir süredir Bodrum’da yaşayan sanatçı, annesi ve çocuklarıyla aile saadeti yaşadı.

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VELAYETLERİ ANNEDE



Sibel Kirer ve Emrah, 27 Ocak’ta Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanmıştı. Çiftin, Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğunun velayetini mahkeme anneye vermişti. Mahkeme Emrah’ın her ay Kirer’e 12 bin TL, iki çocuğuna ise toplamda 18 bin TL nafaka ödemesini hükmetmişti.