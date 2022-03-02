Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır hamile mi?

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Oyuncu Gökçe Bahadır, 25 Şubat'ta müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuştu.

Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu ve çiftin bu nedenle yıldırım nikahı kıydığı iddia edildi.

Haberlere yalanlama ise çifte yakın kaynaklardan geldi.

Emir Ersoy cephesinden Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına gönderilen mesajda "Emir ile konuşuyorum şuan. Haberler doğru değil. Gökçe hamile değil" ifadelerine yer verildi.

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ÜNLÜ oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy’un geçtiğimiz yıl yayınlanan “1977 Sezen’li Şarkılar” albümünde bir şarkı seslendirmişti. İkilinin ilişkisi stüdyo çalışmaları sırasında başlamıştı.

Çift, 25 Şubat'ta Alaçatı’daki Viento Otel’de nikâh masasına oturdu. Davete, ikilinin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katıldı.

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Oyuncunun merak edilen gelinliği ve Ersoy’un damatlığı Züleyha Kuru tarafından özel olarak tasarlandı. Gökça Bahadır'ın kat kat olan gelinliğindeki siyah kuşak ve siyah eldiven detayı dikkat çekti.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un nikahın yapılacağı mekana Porsche marka otomobile ile geldi. Gelin arabasının arkasındaki yazı dikkatlerden kaçmadı.

Gökçe Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren, Cansu Tosun, Emir Ersoy’un ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit, Lemi Çelik üstlendi.

Nikahın ardından çift, yakın dostları için parti verdi. Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile birlikte sahneye çıkıp şarkılar söyledi. Bahadır, after partide mini beyaz bir elbise giydi.

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Nikah şahitlerinden Kenan Doğulu'ya eşi Beren Saat eşlik etti. Çift, gece boyunca dans etti.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, yoğun çalışma temposu nedeniyle balayına çıkmadı.