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Emine Ün'ün gözyaşları... 'Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdı'

#Emine Ün#Özlem Esra Adakul#Müzeyyen Ün
Emine Ünün gözyaşları... Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdı

Geçtiğimiz yıl annesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Emine Ün, katıldığı televizyon programında duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncu, “2 yıl boyunca biz hep anneme koronavirüs bulaştıracağız diye korkardık. Ama annem bana geçirdi. Ve iyi ki geçirmiş diyorum çünkü onun o son zamanlarını hep birlikte geçirdik. O da bana bir hediye oldu. Lütfen çok dikkat etsin herkes. Bu çok hayati bir mesele.” dedi.

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Özlem Esra Adakul, sunduğu Pembe Masa programına oyuncu Emine Ün konuk oldu.  Geçtiğimiz yıl annesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Emine Ün, programda duygusal anlar yaşadı.

“Zaman tabi ki her şeyin ilacı,” diyen Ün, duygularını şu ifadelerle anlattı:

"ANNEM İÇİMDE HEP BİR SIZI OLACAK"

“Hiçbir zaman unutamayacağım yüreğimde hep sızı olacak annem. Babam da keza öyle. Onu da çok uzak bir tarihte kaybetmedim. 3 yıl oldu. İkisinin aynı anda yok olması zaten çok garip ve enteresan geliyor. Bazen uyanıyorum sanki yaşıyorlarmış, varlarmış gibi. Sonra olmadığını tabi ki biliyorum ama annemin vefatının Covid-19 olacağı hiç aklıma gelmemişti. İnsanlar aslında şunu düşünmeliler, “Benim de başıma gelebilir.” Bunu demek gerekiyor. Sadece televizyonda seyrederken başkalarının başına gelebileceğini düşünmezsek, gerçekten bunu anlamaya çalışırsak, kendi hayatımızın ne kadar kıymetli olduğunu anlarsak. Hele böyle bir pandemi sürecinde başkalarının da hayatını tehlikeye atmamak adına çok hassas davranmamız gerekiyor. 2 yıl boyunca biz hep ‘anneme koronavirüs bulaştıracağız’ diye korkardık. Ama annem bana geçirdi. Ve ‘iyi ki geçirmiş’ diyorum çünkü onun o son zamanlarını hep birlikte geçirdik. O da bana bir hediye oldu. Lütfen çok dikkat etsin herkes. Bu çok hayati bir mesele.”

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Emine Ünün gözyaşları... Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdı

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

Ünlü oyuncu, hayatında en çok özlem duyduğu şeyin ise geçmiş olduğunu söyledi. “Ailemle geçirdiğim vakitler şimdi benim için çok daha kıymetli oldu. Çünkü kayıplar yaşandığında daha çok özlem duyuluyor geçmişe. O yüzden keşke o yıllara tekrar dönebilsek, tekrar yaşayabilsek. Hayallerime dalıyorum, rüyalarımda görüyorum. Çünkü çok rüyalarıma giriyorlar. Onlarla beraber yatıp kalktığım çok zaman var. Ama hayat devam ediyor. Beraber evde geçirdiğimiz vakitler benim için çok özel anlardı.” diye konuştu. 

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