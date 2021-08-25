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Haber Giriş: 25.08.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı yaşıyoruz?

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Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı yaşıyoruz?

Temmuz ayında kardeş acısı yaşayan Alişan, annesinin ölümüyle sarsılan Emine Ün'e başsağlığı diledi... Ün'den yanıt gecikmedi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Dün de oyuncu Emine Ün'ün annesi aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. 

Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

Alişan, sosyal medya hesabından anne acısıyla sarsılan Emine Ün'e başsağlığı diledi.

Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki buzlar tamamen eridi
Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki buzlar tamamen eridi

Annesinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Emine Ün, Alişan'a "Ah Alişan nasıl bir acı yaşıyoruz" sözleriyle karşılık verdi. 

Emine Ün annesin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
Emine Ün annesin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Emine Ünden Alişana: Ah nasıl bir acı yaşıyoruz

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandıSanatçı Alişan’ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye pek çok ünlü isim katıldı
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