Emine Ün: Tolga ile ayrılmaya karar verdik
Emine Ün, 2012 yılında nikah masasına oturduğu Tolga Karakaş ile boşanma kararı aldı. Ün, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
"Her şey insanlar için... Eşim Tolga ile tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek beraber ortak düşüncemiz neticesinde yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bu dünya ve ahirette dualarımız, birbirimiz için her zaman birdir."
Emine Ün, geçtiğimiz 14 Şubat'ta eşi ile çekilen bu karesini Instagram sayfasında paylaşmış ve altına şu notu düşmüştü:
'Aşkla geçen #sevgililergününüz kutlu olsun