Emine Ün kimdir, kaç yaşında? Emine Ün'ün koronavirüsle mücadele eden annesi hayatını kaybetti

Emine Ün, 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası İbrahim Alkandır. Lise eğitimini İstanbul Etiler Lisesinden aldıktan sonra eğitim hayatına devam etmedi. 1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yapmaya başlayarak modellik için ilk adımını attı. 1994 senesinde Hey Girl dergisinde kapak kızı seçilmiştir. Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan ders aldı. 2000 senesinde Star TV de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile 'İmparator' dizisinde oynayan Emine Ün, 2001 senesinde Star TV de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde başrol oyuncusu olarak Dalya karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıktı.



2014 senesinde ”Nazar” isimli müzik albümü çıkardı. Güzel oyuncu Emine Ün, 2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile dünyaevine girdiler. 2004 yılında Duru adında kızları dünyaya gelmiştir. Emine Ün, 30 Mart 2009 tarihinde Emre Kınay ile boşandılar. Emine Ün 2012 senesinde İşadamı olan Tolga Karakaş ile dünyaevine girdi.

En lezzetli yemek tarifleri burada