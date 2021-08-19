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Haber Giriş: 19.08.2021 - 14:48 | Son Güncelleme:

Emine Ün: Benim tedavim devam ediyor, annem yoğun bakımda

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Emine Ün: Benim tedavim devam ediyor, annem yoğun bakımda

Ünlü oyuncu Emine Ün ve annesinden kötü haber... 10 gün önce kendisinin ve annesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Ün, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığı duyurdu.

Emine Ün, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım.
Fakat bu sefer maalesef öyle olamadı
Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün…

Uzun uzun yazılacak bir şey yok, çünkü şuan üzüntümün tarifi yok…

Öyle çok arayan soran yazan var ki , tanıdığım tanımadığım , hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim, çok teşekkür ederim sağ olun🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Allahım anneciğime bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah🙏🏻

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