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Haber Giriş: 24.08.2021 - 18:22 | Son Güncelleme:

Emine Ün annesin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Emine Ün annesin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Oyuncu Emine Ün'ün koronavirüs tedavisi gören annesi Müzeyyen Bolverdi bu sabah hayatını kaybetti. Bolverdi, bugün kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi

Emine Ün'ün annesi Müzeyyen Bolverdi, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamayan başarılı oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti.

Emine Ün annesin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

EMRE KINAY YALNIZ BIRAKMADI
Cenazeye Emine Ün’ün kızı Duru Kınay, eski eşi Emre Kınay ve  oyuncu Ayşe Tolga katıldı.

Emine Ün annesin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Emine Ünün, koronavirüse yakalanan annesi hayatını kaybetti
Emine Ün'ün, koronavirüse yakalanan annesi hayatını kaybetti!

 

ACIMIN TARİFİ YOK!
Emine Ün, bu sabah yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği duyurdu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarifi yok" ifadelerini kullandı.

Emine Ün annesin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

"ANNEMİN ÇOK CİDDİ KRONİK RAHATSIZLIKLARI VARDI"
Öte yandan birkaç gün önce de aşı olmadıkları iddialarına yanıt veren oyuncu, "Annemin de, benim de aşılarımız yapılmıştı. 'Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak' diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum. Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde" demişti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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