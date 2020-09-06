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Haber Giriş: 06.09.2020 - 08:05 | Son Güncelleme:

Emina’nın kaçış günü

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Emina’nın kaçış günü
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ŞARKICI Emina Jahovic, Nişantaşı’ndaki bir estetik merkezinde görüntü vermemek için kaçış planı hazırladı.

Arabasını mekanın arka kapasına çeken Jahovic, şoförüyle gazetecilere haber gönderip 2 saatten önce çıkamayacağını söyledi. Şaşırtma taktiği uygulayan şarkıcı, birkaç dakika sonra hızla arabasına bindi. Jahovic’in estetik merkezinde yüzüne yaptırdığı işlemler sonrası görüntü vermemek için böyle bir çaba sergilediği öğrenildi. Fakat Jahovic birkaç saat sonra Etiler’deki bir sitenin önünde görüntülendi. Şarkıcı, araç içerisinde suratını gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı.  (Umut ÜNVER)

Emina’nın kaçış günü


Emina Jahovic, fotoğraflarının çekilmemesini söyleyerek şoförü ve güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

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