Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal hakkında şok iddia: Mal varlığı annesinin üstünde, kendini fakir gösteriyor

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MUSTAFA Sandal, 2 ay önce eski eşi Emina Jahovic’e ödediği aylık 15 bin liralık nafakanın iptal edilmesi için dava açmıştı. Sandal ayrıca Çubuklu Vadisi’ndeki evin kira gelirini alan Jahovic’in bu haktan mahrum edilmesini istemişti. Davaya cevap veren Emina Jahovic’in avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede şöyle denildi:

“Mustafa Sandal kendisini hiçbir geliri olmayan, adeta karnını zor doyuran, nafaka yüzünden borç batağında yüzen biri olarak tasvir etmiştir. Oysa tüm beyanları gerçeğe aykırı iddialardan ibarettir.” Çocukların velayetinin Jahovic’te olduğunun anlatıldığı cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Mustafa Sandal, yükümlü olduğu nafakayı ödememiş, boşanma kararında üstlenmiş olduğu hiçbir edimi yerine getirmemiştir. Bu davayı açarak kendisini babalıktan da boşandı zannetmektedir.”

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EVLİLİĞİ DEVAM EDERKEN ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI



Dilekçede, Sandal’ın mal varlığını annesi adına kaydettirdiği öne sürüldü:

“Evli olduğu dönemde aldığı gayrimenkulleri annesi Tülin İleri adına tapu ve tescil ettirmiştir. Evliliği devam ettiği dönemde neyi var neyi yoksa annesi ve arkadaşları adına tescil edilmiştir. Mustafa Sandal’ın Türk standartlarının çok üzerinde bir gelire ve servete sahip olduğu ortadadır.”

3 YILDIR KİRAYI EKSİK ÖDÜYOR

Dilekçede Çubuklu’daki evin evlilik sırasında alındığı belirtilerek şöyle denildi:

“Mahkeme kararına göre Mustafa Sandal, Çubuklu’daki evin kira gelirini müvekkilimize ödemekle yükümlü kılınmıştır. Ne var ki 3 yıldan beri sadece keyfi ve eksik bir şekilde kira gelirini müvekkile ödemiş, nafaka borcunu da hiçbir şekilde ödememiştir. Tüm bu nedenlerle davanın reddini istiyoruz.”