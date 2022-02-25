Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal hakkında şaşırtan iddia: Nafakayı hiç ödemedi

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ŞARKICI Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic’e ödediği aylık 15 bin liralık nafakanın iptali için dava açmıştı. Sandal, eski eşinin Çubuklu Vadisi’ndeki evinin kira gelirini alma hakkından mahrum edilmesini istemiş, Jahovic ise davanın reddine başvurmuştu.

Jahovic, eski eşinin toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu iddia etti.





Mustafa Sandal, Emina Jahovic’ten 3 yıl önce boşanmıştı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki ‘nafakanın azaltılması’ davasının duruşmasına avukatı Altın Mimir’le katılan Jahovic, “Mustafa ekonomik olarak rahat. Çocukları okula götürüp getirmesi için araba alacaktı ya da kiralayacaktı. Çocukların tatil paralarını ve evdeki yardımcıların paralarını ödeyecekti. Hiçbirisini ödemedi. Nafakayı ödemiyor” derken, Altın Mimir de “Sandal, nafaka borcunu ödemezse mahkeme hapis cezası verecek” diye konuştu.

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MUSTAFA SANDAL EVLENİYOR

Şarkıcı Mustafa Sandal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik için ilk adımı attı. Çift, 19 Şubat'ta aile arasında düzenlenen nişan töreniyle yüzükleri taktı.





Gecede çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Sütşurup, “O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak” notunu yazdı.Mustafa Sandal’ın kız istemeye tişörtle gitmesi ise sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal geceye özel yaptırdıkları ve kendi isimlerinin yazılı olduğu nişan pastalarını birlikte kesti.