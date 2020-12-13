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Haber Giriş: 13.12.2020 - 08:43 | Son Güncelleme:

Emina Jahovic: Kozmetik işi pandemiden etkilendi

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Emina Jahovic: Kozmetik işi pandemiden etkilendi
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Kendi kozmetik markasını kurarak ticarete atılan Emina Jahovic, pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini söyledi.

Önceki akşam Etiler’de görüntülenen ünlü şarkıcı, markasıyla ilgili sorular üzerine “Biz de pandemiden etkilendik, yine de şimdilik iyi gidiyoruz” dedi. Emina Jahovic, “Eski eşiniz Mustafa Sandal’la birbirinize küstüğünüz doğru mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Hayır, çıkan haberler doğru değil. Mustafa’yla konuşuyoruz.”

Emina Jahovic: Kozmetik işi pandemiden etkilendi


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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