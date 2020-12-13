Emina Jahovic: Kozmetik işi pandemiden etkilendi

Önceki akşam Etiler’de görüntülenen ünlü şarkıcı, markasıyla ilgili sorular üzerine “Biz de pandemiden etkilendik, yine de şimdilik iyi gidiyoruz” dedi. Emina Jahovic, “Eski eşiniz Mustafa Sandal’la birbirinize küstüğünüz doğru mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Hayır, çıkan haberler doğru değil. Mustafa’yla konuşuyoruz.”





