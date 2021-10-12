Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ı şikayet etmişti... Mahkeme icra takibini durdurdu!

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BANKA DEKONTUYLA YANIT VERDİ

Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ın nafaka ve boşanma protokolünde yer alan kira bedelini ödemediğini öne sürerek 1.1 milyon liralık haciz ve tedbir kararı çıkarmıştı. Karara itiraz eden Sandal, eski eşine yaptığı ödemelerin banka dekontlarını İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’ne sundu. Dekontlara göre Sandal, Bebek’teki bir banka şubesinden Jahovic’e 62 kalemde 968 bin lira ödemiş.

DAVA OCAK AYINA ERTELENDİ

Mustafa Sandal’ın ayrıca, Çubuklu Vadi’deki villanın boşandıktan sonraki toplam kira bedeli olan 750 bin lirayı da eski eşine ödediği ve o belgeleri de mahkemeye sunacağı öğrenildi. İtirazı kabul ederek Emina Jahovic’in icra takibindeki birikmiş tüm alacak taleplerini durduran mahkeme, davayı erteledi. Dava, 20 Ocak 2022’de yeniden görülecek.

ANNE ADINA TAPU KAYDI YOK!

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Emina Jahovic, açtığı davada “Mustafa, boşanmadan 1 sene önce gayrimenkullerini annesinin üzerine geçirdi” iddiasında bulunmuştu. Resmi kayıtlarda ünlü sanatçının evlenmesinden sonra annesi Tülin İleri adına oluşturulmuş bir tapu kaydına rastlanmadı.

Öte yandan Tülin İleri’nin çift evliyken Ulus’taki evini sattığı da öğrenildi. O dönem ayrıca Emina Jahovic’in ev tadilatı için Mustafa Sandal’a 1.5 milyon dolar para harcattığı ve kayınvalidesinin bu durumdan rahatsız olduğu öne sürülmüştü.