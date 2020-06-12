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Haber Giriş: 12.06.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Emina Jahovic aşkı yine sporda buldu

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Emina Jahovic aşkı yine sporda buldu
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Mustafa Sandal’la 10 yıllık evliliğini 2 yıl önce noktalayan Emina Jahovic, bir süre sonra Sadettin Saran’la flört etmeye başlamıştı.

Jahovic, Saran’la inişli çıkışlı devam eden ilişkisine 9 ayın sonunda nokta koydu. Mustafa Sandal’la 10 yıllık evliliğini 2 yıl önce noktalayan Emina Jahovic, bir süre sonra Sadettin Saran’la flört etmeye başlamıştı. Jahovic, Saran’la inişli çıkışlı devam eden ilişkisine 9 ayın sonunda nokta koydu. 

Ünlü işadamıyla spor salonunda tanıştığını söyleyen Sırp şarkıcı, yeni aşkını da yine sporda bulmuş!Etiler’deki bir spor salonunda düzenli olarak spor yapan Emina Hanım, burada genç işadamı Salih Çeçen’le tanışmış. İstanbul’a üçüncü köprüyü yapan İçtaş’ın patronu İbrahim Çeçen’in küçük oğlu olan Salih Çeçen, IC Holding’in turizm yatırımlarını yönetiyor.

 

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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