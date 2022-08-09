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Emel Sayın'ın kardeş acısı... Gözyaşlarıyla uğurladı!

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#Emel Sayın#Fatma Tektaş#Nilgün Belgün
Emel Sayının kardeş acısı... Gözyaşlarıyla uğurladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 14:33

Emel Sayın’ın kız kardeşi Fatma Tektaş (74), dokuz aydır mücadele verdiği akciğer kanserine yenik düştü. Acı haberle yıkılan Emel Sayın kardeşi Fatma Tektaş'ı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

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Usta sanatçı Emel Sayın’ın kardeşi Fatma Tektaş (74), 9 aydır mücadele verdiği akciğer kanserine yenik düştü.

Pazar günü hayatını kaybeden Tektaş, Zincirlikuyu Cami’nde gerçekleşen cenaze namazı ile son yolculuğa uğurlandı.

Emel Sayının kardeş acısı... Gözyaşlarıyla uğurladı

Çevredekilerin yardımıyla ayakta durmaya çalışan Sayın, kardeşinin tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü sanatçıyı bu zor gününde dostları yalnız bırakmadı. Müjdat Gezen ve Nilgün Belgün, Sayın'a taziyelerini iletti.

Emel Sayının kardeş acısı... Gözyaşlarıyla uğurladı

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Fatma Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. 

Emel Sayının kardeş acısı... Gözyaşlarıyla uğurladı

Emel Sayın acı haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı:

"Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşallah. Allah rahmet eylesin."

Emel Sayının kardeş acısı... Gözyaşlarıyla uğurladı

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