Emel Sayın'ın kardeş acısı... Gözyaşlarıyla uğurladı!

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Usta sanatçı Emel Sayın’ın kardeşi Fatma Tektaş (74), 9 aydır mücadele verdiği akciğer kanserine yenik düştü.

Pazar günü hayatını kaybeden Tektaş, Zincirlikuyu Cami’nde gerçekleşen cenaze namazı ile son yolculuğa uğurlandı.

Çevredekilerin yardımıyla ayakta durmaya çalışan Sayın, kardeşinin tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü sanatçıyı bu zor gününde dostları yalnız bırakmadı. Müjdat Gezen ve Nilgün Belgün, Sayın'a taziyelerini iletti.

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Fatma Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Emel Sayın acı haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı:

"Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşallah. Allah rahmet eylesin."