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Haber Giriş: 24.06.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Emel Sayın: Teklif çok, enerjim yok

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Emel Sayın: Teklif çok, enerjim yok

Emel Sayın önceki gün Bebek trafiğinde objektife yansıdı.

Muhabirleri kırmayıp soruları yanıtlayan sanatçı, “Güzel bir tatil yapıp pandemi stresini atacağım. Sahne görüşmelerimiz de devam ediyor. Bu yaz konserlerle sevenlerimle buluşmak istiyorum” dedi.

Sayın, oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorusuna da yanıt verdi:

“Çok dizi teklifi geldi ama pandemiden dolayı hiç enerjim yoktu. Tatilimi yaptıktan sonra daha güzel bir enerjiyle teklifleri değerlendireceğim.” 

Emel Sayın: Teklif çok, enerjim yok


Emel Sayın, yıllardır üzerinde çalıştığı kitabıyla ilgili son durum sorulunca “Henüz bitmedi ama her geçen gün bitime yaklaşıyorum. Yakın zamanda çıkarmayı istiyorum” dedi.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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