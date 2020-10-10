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Emel Müftüoğlu: Jet ski kazası geçirdim
Emel Müftüoğlu önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
AVM’ye geldiği araçtan arkadaşlarının yardımıyla inen ve aksayarak yürüyen Emel Müftüoğlu, Bodrum’da geçirdiği kazada dizinde menisküs yırtığı oluştuğunu söyledi:
“2 hafta önce jet ski’den düştüm. O günden beri evde istirahat ediyorum. Oturmaktan sıkılınca bugün biraz hava almak istedim. Ameliyat olmadan ilaç tedavisiyle atlatmak istiyorum.”
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