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Haber Giriş: 10.10.2020 - 09:16 | Son Güncelleme:

Emel Müftüoğlu: Jet ski kazası geçirdim

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Emel Müftüoğlu: Jet ski kazası geçirdim
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Emel Müftüoğlu önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

AVM’ye geldiği araçtan arkadaşlarının yardımıyla inen ve aksayarak yürüyen Emel Müftüoğlu, Bodrum’da geçirdiği kazada dizinde menisküs yırtığı oluştuğunu söyledi:

“2 hafta önce jet ski’den düştüm. O günden beri evde istirahat ediyorum. Oturmaktan sıkılınca bugün biraz hava almak istedim. Ameliyat olmadan ilaç tedavisiyle atlatmak istiyorum.”

Emel Müftüoğlu: Jet ski kazası geçirdim

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