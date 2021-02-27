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Haber Giriş: 27.02.2021 - 08:23 | Son Güncelleme:

Emel Müftüoğlu: Ajda ve Sezen’i kastetmedim

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Emel Müftüoğlu: Ajda ve Sezen’i kastetmedim
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Emel Müftüoğlu, daha önceki bir röportajında söylediği “Yaşı gelenler müziği bıraksın” cümlesine açıklık getirdi: “Ben Ajda Pekkan ve Sezen Aksu’yu kastetmedim.” 

Emel Müftüoğlu önceki gün kendisi gibi şarkıcı kızı Çağrı Müftüoğlu’yla Nişantaşı’ndaydı.

Müftüoğlu, fizik tedavisi için bir kliniğe geldiğini söyledi. Ünlü şarkıcıya bir röportajındaki “Yaşı gelenler müziği bırakmalı” açıklaması hatırlatıldı.

Emel Müftüoğlu: Ajda ve Sezen’i kastetmedim


Müftüoğlu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi: “Ben o açıklamada Ajda Pekkan ya da Sezen Aksu’yu kastetmedim. Müziği bırakması gereken kişilerin genç nesile kendini aktaramayan şarkıcılar olduğunu söyledim. Yoksa Ajda ve Sezen mevzubahis bile olamaz... Onlar çoğu engeli aşmış, hâlâ üretim yapan insanlar.”

Ünlü şarkıcının botundaki “Negatif” kelimesi ve maskeli emojiler dikkat çekti.

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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