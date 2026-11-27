Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bu durum büyük olasılıkla oyunculuk mesleğinde bir yerlere gelmiş yıldızlar için de çok geçerli. Zaten bazıları film setinde ya da kuliste son nefeslerini vermek istediklerini açık açık söylüyor.

Belli ki geçen ekim ayında 86 yaşında hayata veda eden Patrick Stewart da bunlardan biriydi.Alzheimer ve Lewy Parçalıklı Demans nedeniyle hayata veda eden Stewart, gerçekten zorlanmasına rağmen neredeyse son ana kadar köşesine çekilip oturmadı.

Avengers: Doomsday filminde oynadı son olarak. Üstelik de filmin yönetmenleri Anthony ve Joe Russo'ya göre sağlığı ile ilgili yaşadığı ciddi zorluklara rağmen yine de işini en iyi şekilde yapmak için büyük çaba gösterdi.

Haberin Devamı

56 yaşındaki Anthony Russo, Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda, Patrick Stewart'ın geçen yılki çekimlerde yaşadıklarını anlattı.

Onun anlattığına göre Patrick Stewart, sette iyi bir performans sergilemek ve orada varlığını göstermek adına çok büyük bir mücadele içindeydi.

Gözden Kaçmasın Sadece güzelliği değil cesareti de yıllara damga vurmuştu... Uzun ve görkemli hayatı tek kişilik evinde sona erdi Haberi görüntüle



SANKİ SETLERDEKİ SON GÜNÜ OLDUĞUNU BİLİYORDU

Filmin yapımcılığını üstlenen Marvel Stüdyoları'nın başkanı Kevin Feige de, Avengers: Doomsday filminin son set gününde Stewart'ın ekibe bir konuşma yaptığını söyledi.

Feige "Bunun setlerdeki son günü olacağını kesin olarak bilmiyorduk. Ama kendisi sanki öyle olacağını hissediyordu ve bunu belli ediyordu" dedi.

Yönetmen Anthony Russo da o anın son derece duygusal olduğunu anlattı: "Sanırım hepimizin aklının bir köşesinde onu bir daha asla sette göremeyeceğimiz düşüncesi vardı" diye konuştu. '

FİLMİN VİCDANIYDI'

Russo, filmde Charles Xavier karakterine hayat veren Patrick Stewart'ın "sıradan bir oyuncunun gösterdiği çabadan çok daha fazlasını gösterdiğini" sözlerine ekledi. Söylediğine göre Stewart, sağlık açısından çektiği derin zorlukları tam anlamıyla saklayamıyordu.

Haberin Devamı

Anthony Russo "Bütün zorluklara direnip filmdeki performansını ortaya koyması ve çekimlerde bize yaşattığı deneyim, her şeyi son derece duygusal kıldı" dedi.

Yönetmen Russo, Patrick Stewart'ı "Filmin vicdanı" olarak tanımladı.



SİNEMA VE TİYATRO DÜNYASI ONU HİÇ UNUTMAYACAK

Sir unvanlı İngiliz oyuncu Patrick Stewart, birçok yapımda kamera karşısına geçti.

Ama en çok 1987 ile 1994 arasında yayınlanan Star Trek (Uzay Yolu) serisindeki Kaptan Jean Luc Picard ve X Men filmlerindeki Charles Xavier karakterleriyle hafızalara kazındı. Aynı zamanda bir sahne aktörü de olan Patrick Stewart, çeşitli belgeselleri de seslendirmişti.

Haberin Devamı