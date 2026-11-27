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Bu durum büyük olasılıkla oyunculuk mesleğinde bir yerlere gelmiş yıldızlar için de çok geçerli. Zaten bazıları film setinde ya da kuliste son nefeslerini vermek istediklerini açık açık söylüyor.
Avengers: Doomsday filminde oynadı son olarak. Üstelik de filmin yönetmenleri Anthony ve Joe Russo'ya göre sağlığı ile ilgili yaşadığı ciddi zorluklara rağmen yine de işini en iyi şekilde yapmak için büyük çaba gösterdi.
Onun anlattığına göre Patrick Stewart, sette iyi bir performans sergilemek ve orada varlığını göstermek adına çok büyük bir mücadele içindeydi.
SANKİ SETLERDEKİ SON GÜNÜ OLDUĞUNU BİLİYORDU
Filmin yapımcılığını üstlenen Marvel Stüdyoları'nın başkanı Kevin Feige de, Avengers: Doomsday filminin son set gününde Stewart'ın ekibe bir konuşma yaptığını söyledi.
Feige "Bunun setlerdeki son günü olacağını kesin olarak bilmiyorduk. Ama kendisi sanki öyle olacağını hissediyordu ve bunu belli ediyordu" dedi.
Yönetmen Anthony Russo da o anın son derece duygusal olduğunu anlattı: "Sanırım hepimizin aklının bir köşesinde onu bir daha asla sette göremeyeceğimiz düşüncesi vardı" diye konuştu.'
FİLMİN VİCDANIYDI'
Russo, filmde Charles Xavier karakterine hayat veren Patrick Stewart'ın "sıradan bir oyuncunun gösterdiği çabadan çok daha fazlasını gösterdiğini" sözlerine ekledi. Söylediğine göre Stewart, sağlık açısından çektiği derin zorlukları tam anlamıyla saklayamıyordu.
Anthony Russo "Bütün zorluklara direnip filmdeki performansını ortaya koyması ve çekimlerde bize yaşattığı deneyim, her şeyi son derece duygusal kıldı" dedi.
Yönetmen Russo, Patrick Stewart'ı "Filmin vicdanı" olarak tanımladı.
SİNEMA VE TİYATRO DÜNYASI ONU HİÇ UNUTMAYACAK
Sir unvanlı İngiliz oyuncu Patrick Stewart, birçok yapımda kamera karşısına geçti.
Ama en çok 1987 ile 1994 arasında yayınlanan Star Trek (Uzay Yolu) serisindeki Kaptan Jean Luc Picard ve X Men filmlerindeki Charles Xavier karakterleriyle hafızalara kazındı. Aynı zamanda bir sahne aktörü de olan Patrick Stewart, çeşitli belgeselleri de seslendirmişti.
Hayatının yarım asırdan fazlasını mesleğine adayan Patrick Stewart, üç kez evlendi. 47 yaşındaki son eşi Sunny Ozell ile onları ölüm ayırdı. Usta oyuncunun iki çocuğu vardı.