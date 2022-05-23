Emekliliğin ilk günü

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Bu konuları konuşmayalım

Futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan önceki gün oğlu Hamza ile görüntülendi.

Oğlunu Bebek Parkı’na götüren Turan, “Emekliliğin ilk gününü Hamza ile geçiriyorum” dedi. Ünlü futbolcu, “Jübile maçı yapacak mısınız” sorusuna ise yanıt vermek istemedi: “O konuları konuşmayalım.” (Deniz BOY)

Hayat bir yolunu bulmuş

Deniz tutkusuyla tanınan Ata Demirer, sosyal medya hesabında türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ‘pina’ ile çekilen karesini paylaştı.

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Ünlü komedyen o karenin altına şu notu düştü: “Bu kum midyesi ‘pina’. 2-3 senedir bir virüs nedeniyle toplu biçimde neredeyse tüm yaşam alanlarında öldüler. Az önce dalış yaptım, Erdek’te yaşayanlarına rastladım. Hayat bir yolunu bulmuş.”

O şarkının hit olacağını tahmin etmezdim

Göksel önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.

Konserde ünlü şarkıcı, hayranlarıyla seslendirdiği hit şarkısı “Depresyondayım”ın hikâyesini anlattı: “20’li yaşlarda Cihangir’de oturduğum bir dönemde, evim kız arkadaşlarımın ortak buluşma yeriydi. Bir arkadaşım o vakitlerde depresyona girip çıkardı. Bu şarkıyı da kızlardan aldığım ilhamla yazdım. 22 yıl boyunca hit olarak kalacağını o zaman hiç tahmin etmezdim.”

Kırmızı gece

Hülya Avşar, önceki gece Yeni Gazino’da sahne aldı.

Rezervasyonların saatler öncesinden dolduğu gecede sanatçı, Melih Yazgan imzalı tüylü derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı. Repertuvarında sanat müziği şarkılarına yer veren Avşar, yeni parçası “Sen Aşk mısın”ı da sevenleriyle söyledi.

Melis Bali'de

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, Bali'ye gitti. Sezen, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ilepaylaştı.

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Yasmin sezonu açtı

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil, tatil sezonunu Dubai'de açtı. İddialı pozları ile çok konuşulan Erbil, tatil fotoğraflarını da sayfasında paylaştı.

7. yıl kutlaması

Şahan Gökbakar, Selin Gökbakar ile 7. evlilik yıl dönümünü paylaştığı fotoğrafla kutladı:

"2556 gündür seninle evliyim. Şanslı, huzurlu ve mutluyum. Hayatın bize getirdiği herşeyi seninle beraber yaşamak çok güzel. Benim güzel sevgilim, nicelerine ve başbaşa"

Baba-kız günü

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Megastar Tarkan, hafta sonunu kızı ile birlikte geçirdi. Lİya'yı parka götüren Tarkan, fotoğrafları "Bugün baba-kız günümüz çok güzeldi" notuyla paylaştı.

Seninle gurur duyuyoruz

Cem Özer'in Nurgül Yeşilçay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat 17 yaşına bastı. Özer, oğlunun yeni yaşını kutladı:

"Oğlummmm, canımmmm iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum. Seviyoruz. İftihar ediyoruz."