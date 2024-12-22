Emeklilik hayalinden parayı duyunca vazgeçti… Tek filmle servet kazanacak

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Canlandırdığı birçok farklı role rağmen ise hayatı boyunca hep Bridget Jones olarak anılmaya devam etti.

Renee Zellweger, bu filmlerde canlandırdığı 30’lu yaşlarında, hayal ettiği kariyere ulaşamamış, aşk hayatı yolunda gitmeyen, üzülünce kendini abur cubura veren, bu yüzden sürekli kilo alan ve "evde kaldığını" düşünerek bunalıma giren bir kahramanı canlandırdı.

Renee Zellweger başarılarla dolu oyunculuk kariyerinde Oscar heykeline iki kez kavuşmuş olsa da adı hep Bridget Jones filmleriyle anıldı

ADI EFSANE FİLM SERİSİYLE ÖZDEŞLEŞTİ

Ve adı adeta bir sinema efsanesine dönüşen bu film serisiyle özdeşleşen ünlü oyuncuyu gören herkes ona kendi adıyla değil Bridget Jones olarak seslendi.

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55 yaşındaki yıldız oyuncu aslında emeklilik kararı aldığını söylese ve bundan böyle sadece hayatını yaşamak istediğinden bahsetse de yıllar sonra bir kez daha yeni bir filmle karşımıza Bridget Jones olarak çıkmaya hazırlanıyor.

Renee Zellweger ve Hugh Grant bir kez daha efsane film serisi için birlikte kamera karşısına geçtiler

Seriye eklenen yeni devam filminde bir kez daha Bridget Jones olarak beyaz perdeye gelecek olan Renee Zellweger başrolü bir kez daha Hugh Grant'le paylaşıyor.

EMEKLİLİK HAYALİNDEN VAZGEÇTİ

Yıldız oyuncunun emeklilik kararından vazgeçmesinin ardında yatan nedenin ise para olduğu iddia edildi.

Bridget Jones serisinin son filmi için 2016'da yeniden kamera karşısına geçen Renee Zellweger artık emekli olmak istese de filmden alacağı astronomik ücret için bu kararını rafa kaldırdı

İlk filmin gösterime girmesinin üzerinden 23 yıl geçmiş olsa da Bridget Jones serisi hâlâ geniş kitleler tarafından izlenmeye ve Renee Zellweger’e para kazandırmaya devam ediyor.

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Ünlü oyuncunun serinin yapımcıları ve Bridget Jones romanının yazarı Helen Fielding ile de “kaya gibi sağlam” bir ilişki içinde olduğu ve filmler üzerinde oyunculuğun ötesinde bir etkisi ve yetkisi olduğu uzun süredir bilinen bir gerçek.

Bu da seriye eklenen devam filmlerinin kolayca çekilmesini sağlıyor ve filmler demode olmadan her seferinde modern çağa ayak uydurup hem eski hayranları hem de yeni nesil tarafından sahipleniliyor.

SERVETİ KATLANACAK... GİŞE GELİRİNDEN BE "BONUS" KAZANCI OLACAK

İşte bu durum Renee Zellweger’e dudak uçuklatan bir servet kazandıran ve aynı zamanda da onu verdiği emeklilik kararından vazgeçiren en büyük faktör.

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Söylenenlere göre Zellweger’in bu yeni Bridget Jones için alacağı para “kaçırılmayacak” kadar yüksek bir rakam ve yıldız oyuncu sadece bu filmler sayesinde bile 100 milyon dolarlık bir servet elde etmeyi başardı.

Bridget Jones filmiyle dünya çapında üne kavuşan yıldız oyuncu senelerce sürekli alıp verdiği kilolar ve yaptrıdığı estetik operasyonlarla konuşulmuştu

Böylece aslında uzun süredir çok fazla çalışmıyor olsa da yıldız isim hayatının sonuna kadar yetecek ve artacak bir zenginlik içinde yaşamaya devam edebilir.

KAZANCI DEV İSİMLERLE EŞİTLENDİ

Renee Zellweger’in bu yeni filmden ne kadar kazanacağı bilinmese de söylenenlere göre yıldız oyuncunun ücreti Brad Pitt ve Tom Cruise gibi film başına servet kazanan isimlerle “eşit” seviyede bir rakama evet demiş… Renee Zellweger'in yeni Bridget Jones filminin gişede başarılı olması durumunda ücretine büyükçe bir bonus ekleneceği de konuşuluyor

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ÖZEL HAYATI DA BRIDGET GİBİ KARMAN ÇORMANDI

Renee Zellweger yıllardır tıpkı Bridget Jones gibi özel hayatında mutluluğu bulamamasıyla adından söz ettiriyordu.

Aslında erken sayılabilecek bir yaşta aldığı emeklilik kararı da en sonunda aşkı ve mutluluğu bulduktan sonra almıştı.

Şöhretinin doruğunda olduğu yıllarda Jim Carrey’le nişanlanıp ayrılan yıldız oyuncunun adı 2003’te ünlü rock grubu The White Stripes’ın solisti Jack White’la adı anıldı. 2005’in mayıs ayında ünlü Country şarkıcısı Kenny Chesney’le evlenen yıldız oyuncu 4 ay sonra bu evliliğin iptalini isteyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Renee Zellweger özel hayatında yıllardır hasret kaldığı mutluluğu İngiliz sunucu Ant Anstead'le buldu

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55 yaşındaki Oscar’lı yıldız tüm bu fırtınalı aşk yaşantısı boyunca çocuk sahibi olmadı; çocukları çok sevdiğini ancak anne olmadığı için kendini eksik de hissetmediğini söyledi.

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EN SONUNDA GERÇEK AŞKI BULDU!

En sonunda gerçek aşkı bulan yıldız oyuncu 3 yıldır birlikte olduğu 45 yaşındaki ünlü İngiliz sunucu Ant Anstead’le geçen sene nişanlandı. Daha önce iki kez evlenen Ant Anstead, bir başka ünlü sunucu olan ikinci eşi Christina Hall’dan boşanır boşanmaz Renee Zellweger’e vurulmuştu.

Renee Zellweger nişanlısı Ant Anstead'in iki yetişkin çocuğuyla ve son evliliğinden doüan küçük oğluyla çok iyi anlaşıyor

Renee Zellweger ve Ant Anstead, Anstead’in sunduğu televizyon programının çekimleri sırasında tanıştı ve birbirlerini görür görmez aşık oldular. Nisan ayında 3. yıl dönümlerini kutlayan çift çevreleri tarafından “çifte kumrular gibiler” sözleriyle anlatılıyor.