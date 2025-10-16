Aslında çoktan emeklilik yaşına geldiler... Eskiden olsa yanından bile geçirmezlerdi!

Haberin Devamı

Ama artık devir değişti...

Günümüzde 30'lu hatta 40'lı yaşlarında bile ünlü moda markalarının vazgeçilmezleri haline gelebiliyor bu modeller.

Bunun son örneği de dün gece gerçekleyen Victoria's Secret defilesinde yaşandı. Moda dünyasında kariyer yapmak isteyen niye gencin hayalini süsleyen defile yine gayet gösterişli bir şekilde gerçekleşti.





20913 yılında Miranda Kerr, 30 yaşına geldiği için Victoria's Secret'dan emekli edilmişti. O dönemde firmanın mankenlerinin emeklilik yaşı 28'di.

Elbette daha 20'li yaşlarının başında olan gencecik modeller de yer aldı defilede. Ama onların yanı sıra eskiden olsa artık yüzlerine bile bakılmayacak ünlü modeller de podyumda salındı.

Haberin Devamı

Tabii ki genç meslektaşlarından hiç de geri kalmadan.

Bu modellerin çoğu çoktan çoluk çocuğa bile karışmıştı. Bir geceliğine çocuklarını babalarına ya da bakıcılarına emanet edip podyumda yerlerini aldı bu modeller.

EN GENCİ 30 YAŞINDA

Bunların arasında en genci Gigi Hadid oldu... Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adında bir kız çocuğu olan Gigi Hadid, onu evde bırakıp işinin başına geçti.

Hadid, biri pembe biri beyaz iki ürünün tanıtımı için podyuma çıktı. Geçmişte "Kızımdan ayrı kalacaksam kazandığım para beni tatmin etmeli" diyen Hadid, belli ki Victoria's Secret ile bu konuda da çok iyi bir anlaşma yapmıştı.

Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik'ten bir kızı var.





44 YAŞINDA ÜÇ ÇOCUK ANNESİ... EMEKLİ AMA HALA ÇALIŞIYOR

Defilede podyuma çıkanlardan biri de Adriana Lima'ydı... Hatta 44'ündeki Lima podyuma çıkan modellerin en yaşlısıydı.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa üç yıl önce yine aynı firmanın defilesinde gözyaşları içinde emekliye ayrılan Lima, geçen yıl onu şöhrete kavuşturan bu podyuma geri dönmüştü. Bu yıl da meslektaşları arasında yerini aldı.

Adriana Lima'nın eski kocası Marco Jaric'ten iki kızı, şu andaki eşi Andre Lemmers'ten de bir oğlu bulunuyor.

Üç çocuk annesi Lima, emekli oldu ama sonra yine Victoria's Secret podyumuna döndü.

Gözden Kaçmasın Ağlaya ağlaya veda etmişti... 19 yıl önce her şeyin başladığı yere geri dönüyor Haberi görüntüle





34 YAŞINDA İLK KEZ BU DEFİLEYE ÇIKTI

Defiledeki ilginç isimlerden biri de Emily Ratajkowski oldu... Ünlü model, 34 yaşında ilk kez Victoria's Secret podyumuna çıktı.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa geçmiş yıllarda 28 yaşına gelen modelleri emekli etmesiyle tanınan firmanın attığı ilginç bir adım bu.

Emily Ratajkowski, eski kocası Sebastian Bear McClard ile evliliğinden dört yaşında bir erkek evlat sahibi.



KARNI BURNUNDA PODYUMDA: Jasmine Tookes ise podyuma karnı burnunda çıktı. Daha önce de defalarca firmanın tanıtım yüzü olan Tookes, 34 yaşında. Modelin Juan David Borrero'dan bir de kızı bulunuyor.





ESKİDEN OLSA PODYUMUN YANINDAN GEÇİRMEZLERDİ

37 yaşındaki Ashley Graham'a gelirsek... Aslına bakılırsa eskiden onun bırakın bu podyuma çıkmayı, yanından geçmesine bile izin verilmezdi.

Haberin Devamı

Çünkü Graham, firmanın bir zamanlar çok eleştirilen bedensel algı anlayışına uymayan biri. Daha açık söylersek zayıf değil, kıvrımlı.

Ama kadınlar arasında ayrımcılık yaptığı için eleştirilen firmanın değişen anlayışı sayesinde Graham da podyuma çıktı.

Ashley Graham, Justin Ervin ile evliliğinden üç tane erkek çocuk sahibi.

Behati Prinsloo da 37 yaşında üç çocuk annesi bir model. Ama yaptığı doğumlara ve ilerleyen yaşına rağmen formundan bir şey eksilmiş değil. Maroon 5 grubundan Adam Levine ile evli olan Prinsloo da çocuklarını evde bırakıp podyuma çıktı.

Haberin Devamı

O DA 44 YAŞINDA: Adriana Lima kadar yaşlı bir başka model daha vardı podyumda: Tıpkı onun gibi 44 yaşında olan Alessandra Ambrosio… İki çocuk annesi model, genç meslektaşlarına taş çıkarttı.

36 yaşındaki iki çocuk annesi Candice Swanepoel ile 40 yaşındaki Doutzen Kroes da defilenin yaşını başını almış modelleri arasındaydı. Her ikisinin de ikişer tane çocuğu bulunduğunu hatırlatalım.

40 YAŞINA BİR YIL KALDI: İki çocuk annesi Lily Aldridge ve bir kız annesi Irina Shayk da 39 yaşında. Hatta firmanın defilelerini takip edenler Shayk'ın kızına hamileyken de podyumda yerini aldığını hatırlar.