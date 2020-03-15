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Haber Giriş: 15.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Elvan Günaydın: İçimde bir mucize büyüyor

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Elvan Günaydın: İçimde bir mucize büyüyor
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ENBE Orkestrası solistlerinden Elvan Günaydın, anne olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaklaşık 5 aylık hamile olan şarkıcı duygusal bir paylaşım yaptı:

“Daha önce hiç gitmediğin bir yere yolculuk etmek o minik elleri beklemek. İçinde bir mucize büyüyor, sen en yakın şahit oluyorsun. İlk hareketini 14 Şubat’ta hissettim, en güzel hediyeydi. Sağlıkla hoşlukla gel... Bebek sahibi olmak isteyen herkese kalpten diliyorum ki, en kısa zamanda bu duyguları yaşamak nasip olsun.”

 

 

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