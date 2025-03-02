Eltisi duyunca küplere binecek… Reçelin de en iyisini o yapar!

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Prens William ve Kate Middleton, güzel prenses kanseri yendikten sonra ilk kez Galler gezisine çıktılar ve büyük bir sevgi seliyle karşılandılar.

Kanseri yendikten sonra ilk önemli gezisini çıkan William ve Kate Galler'e gittiler... Kate Middleton gezi boyunca yakasından Galler'in simgesi olan sarı çiçekleri eksik etmedi, bir kez daha kalpleri kazandı

HASTALIK SONRASI DÖNEMİN İLK EN ÖNEMLİ GEZİSİ

Bu gezi ikisi için de çok önem taşıyor çünkü çiftin kraliyet unvanları Galler Prensi ve Prensesi…

Gezileri boyunca Galler halkıyla bir araya gelen çift yerel işletmeleri de gezdi. Gittikleri bir pastanede birlikte kurabiye pişiren Kate ve William daha sonra çiftlik işleriyle uğraşan gençlerle bir araya geldi.

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GENÇLERE KENDİ ÖZEL REÇEL TARİFİNİ VERDİ

Kate Middleton burada erik toplayan gençlere kendi özel reçel tarifini verdi.

Prensesin giyinip süslenip kraliyet görevlerine katılmakla yetinmeyen, üç çocuğunu katı kurallarla büyüten, onlar için yemekler yapan bir anne olduğu ve diğer soylulardan farklı olarak halkla yakınlaşmak konusunda çok becerikli olduğu zaten bilinen bir gerçek.

Galler'de birçok etkinliğe katılan çift kollarını sıvayıp mutfağa da girdiler

Reçel tarifine gelirsek… Kate’in kavgalı olduğu ve artık en büyük düşmanı haline gelmiş olan Meghan Markle’ın da bir süredir ABD’de kendi markasını yaratıp yaşam tarzı ürünleri, yemekler ve tarifler içeren programlar yaptığı biliniyor.

DÜŞMAN ELTİ DE REÇEL YAPARAK İŞLERİNİ BÜYÜTMEK İSTEMİŞTİ

Meghan Markle bu işlere ilk girdiğinde ilk olarak kendi eliyle hazırladığı reçelleri piyasaya sürmüş, ünlü dostlarına reçel hediye etmiş ve kendi markasını bu şekilde ortaya çıkarmıştı.

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Ancak hemen her girişimi gibi bu reçel macerası da hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Marka ismini değiştiren, bulduğu yeni isim hem beğenilmeyen hem de telif hakkı yüzünden sorunlar yaşayan Meghan son zamanlarda iyice dara düştü.

Kate Middleton ise hem kanser savaşından muzaffer bir komutan gibi çıktı hem de halkın arasına tekrar karışıp popülaritesini eskisinden de çok artırdı.

Meghan Markle kendi markasıyla ilk ortaya çıktığında reçel satmaya başlamıştı... Ancak her yeni girişimi başarısızlıkla sonuçlanmaya devam ediyor

Yaptığı bu son gezide kendi özel reçel tarifini genç girişimcilerle paylaşınca da yıllardır bitmeyen bu elti rekabeti yeniden gündeme taşındı.

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KONU NE OLURSA OLSUN EN İYİSİNİ KATE YAPAR!

Kate’in sadık hayranları ve destekçileri Meghan Markle’a giderek daha çok cephe alırken reçel konusu gündeme gelince bu kez de “Reçelin de en iyisini Kate yapar” paylaşımları sosyal medyada alıp başını gitti.

Prensesin ABD’deki rakibi Meghan Markle’ın da basına yansıyan bu haberleri gördükçe kıskançlıktan ve öfkeden küplere bindiği konuşulmaya başladı…