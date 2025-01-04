Elti kıskançlığı arı kovanına kadar uzandı

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Bütün bunlar hep aile içinde kalır ya da en fazla mahalle çevresinde sohbet bazen de dedikodu konusu olur.

Tabii eğer dünyanın gözlerini ayırmadan izlediği bir aileye mensup değilseniz!

Elbette bu türden ailelerin attığı her adım olay olduğu gibi üyeleri arasında yaşanan gerilimler de meraklı gözlerden kaçmaz. Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinde olduğu gibi...

Sözü fazla uzatmadan özetleyelim, çünkü olan biteni artık bütün dünya biliyor.

İKİ KARDEŞ DE EŞLERİ DE 'KANLI BIÇAKLI'

Kral Charles ile eski karısı Diana Spencer'ın iki oğlu William ile Harry son dört yıldır kanlı bıçaklı. Elbette onların bu gerilimi eşleri Kate Middleton ile Meghan Markle'a da yansıdı... Sonuç olarak iki eltinin arası da hiç iyi değil.

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Markle'ın aileye katıldığı ilk dönemde karşıtları giderek artan İngiliz kraliyet ailesinin vitrin yüzleri olup aileye sempati kazandırması beklenen o dönemdeki adıyla 'Muhteşem Dörtlü' çoktan dağıldı.

Artık "dörtlü" olmayı bırakın yan yana gelmemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Prens Harry ile karısı Meghan Markle, 2020 yılında ABD'ye taşınmadan önce de ailenin iki gelini arasında ciddi bir rekabet vardı.

'TAHTINI' ELTİSİYLE PAYLAŞMAK ZORUNDA KALDI

Meghan gelene kadar ailenin ve tabii ki halkın yıldızı olan Prens Wililam'ın karısı Kate Middleton, 2018'deki düğünden sonra "tahtını" Meghan Markle ile paylaşmak zorunda kaldı.

İki elti her yönleriyle sürekli birbirleriyle kıyaslandı. Durum öyle bir hale geldi ki bir dönem ortak kullandıkları sosyal medya sayfası, iki çiftin taraftarlarının birbiriyle mücadele ettiği bir alana dönüştü.

Sonunda Kensington Sarayı çareyi iki kardeşin ve eşlerinin sosyal medya sayfasını ayırmakta buldu.

Ama tabii ayrılık bununla kalmadı. William ile Kate Middleton ve Harry ile Meghan Markle fiziksel olarak da ayrıldı. Aralarına kilometreler ve koca bir okyanus girdi.

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Yine de özellikle de iki elti Kate ile Meghan arasındaki rekabet ve kıyaslama bitmek bilmedi...

Onlar bu durumu ne kadar dikkate alıyor bilinmez ama bu konu son günlerde farklı bir şekilde yeniden gündeme geldi.

SIRAYLA ARI KOVANININ BAŞINA GEÇTİLER

Bunun nedeni de artık kocası Prens Harry ile ayrı ayrı işler yapacak olan Meghan Markle'ın bir dijital platform için hazırladığı With Love, Meghan adlı yemek programından yansıyan görüntüler.

Bu program kapsamında Meghan, lüks bir malikanenin mutfağında yemek pişirmek dahil mutfakla ilgili hünerlerini sergileyecek ama şimdi konumuz bu değil.

Markle'ın programından ekrana yansıyan bir görüntü Kate Middleton ile aralarındaki o bitmez rekabeti bir kez daha alevlendirdi.

Ana sebep de arılar!

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Programın fragmanlarında Meghan bir arı kovanından bal alırken görülüyor. Tabii ki o görüntüler yıllar önce Kate'in de üzerinde koruyucu kıyafetle arı kovanı önünde çekilen bir görüntüsünü akıllara getirdi.

Tabii ki "Meghan yine Kate'i taklit etti" ya da "Meghan, Kate'in her şeyini kıskandığını bu kadar belli etmeseydi" söylentileri de ortada dolaşmaya başladı.

KATE'İN KONUTUNUN ARAZİSİNDE ARI KOVANLARI VAR

Bu arada küçük bir not...

Kate Middleton'ın gerçekten arıcılık hobisi olduğunu söyleyelim. William ve üç çocuğuyla birlikte yaşadıkları Anmer Hall'da arı kovanları bulunuyor.

2023 yılında kutlanan Dünya Arıcılık Günü için de Middleton arı kovanlarıyla ilgilenirken çekilen bir fotoğrafını resmi sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

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Ondan iki yıl sonra Meghan Markle da arı kovanının başında görüntü verince akıllara hemen Kate'in o pozu geldi. Tabii ki iki elti arasında süregiden rekabet ve kıyaslama da yeniden alevlendi.

ELTİ REKABETİ KİTABA BİLE KONU OLDU

Kate Middleton ile Meghan Markle arasındaki bu gerilim Omid Scobie çarpıcı iddialarla gözler önüne serdi. Onun kaleme aldığı Endgame adlı kitap, İngiliz basınındaki bazı gazetelerin yorumuna göre İngiliz kraliyet ailesini utandıracak iddialarla dolu.

Scobie kitabında İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini hakkında aslında bugüne kadar bilinen bazı ayrıntıların biraz daha derinine inmiş durumda.

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Kitabında ileri sürdüğüne göre Prens William'ın karısı Kate Middleton ile Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'ın arası sanıldığı gibi "Megxit" sırasında açılmadı.

Yani iki kardeşin eşleri arasında daha Harry ile Meghan İngiliz kraliyet ailesinden ayrılmadan önce buz gibi rüzgarlar esiyordu.

ONU RAKİP OLARAK GÖRÜYORDU... ADINI DUYUNCA ÜRPERME GELİYORDU

Omid Scobie, yeni kitabı Endgame ile ilgili olarak Fransız Paris Match dergisine bir röportaj verdi. Orada da iddialarını bir kez daha tekrarladı.

Onun ileri sürdüğüne göre o dönemde Cambridge Düşesi olan Kate Middleton, eltisi Sussex Düşesi Meghan Markle ile neredeyse hiç konuşmuyordu.

Meghan ile konuşmak yerine "onun hakkında konuşmayı" tercih ediyordu. Kitaptaki iddiaların biri de Meghan'ın adını duyduğunda "şaka yollu" bir ürperme geçirdiği.

Scobie'nin kitabında ileri sürdüğüne göre Kate Middleton, eltisi Meghan Markle'ın ortaya çıktığı 2016 yılından beri onu kendine bir rakip olarak gördü. Scobie "Kate he zaman Meghan'ın adını duysa kıkırdayarak titremeye başlıyordu" dedi.

Kate'i "tembel" diye tanımlayan Scobie yine de Galler Prensesi'nin sakin ve kendinden emin olduğunu ekledi.

Bu arada Omid Scobie'nin ileri sürdüğü başka bir ayrıntı daha var. Buna göre Wililam ile Kate, çalışanlarının Harry ve Meghan hakkında olumsuz söylentiler yaymasına da izin veriyor. Yani iki çift arasındaki medya savaşları bitmiş durumda değil.

'BELKİ ÖFKE VE KISKANÇLIK BİTERSE YİNE BARIŞIRLAR'

Omid Scobie'nin ileri sürdüğüne göre William, kardeşi Harry'nin hayatıyla ilgili seçimler yüzünden hayal kırıklığına uğramış durumda. Bu konuda şunları söyledi yazar:" William kardeşine çok kızgın. Özellikle de Spare (Yedek) adlı kitabın yayınlanmasından sonra."

Fakat Scobie'nin bu konuda bir görüşü var. Bugün iki kardeş iyi geçinemiyor olabilir. Ama yarın tekrar birbirlerinin en iyi arkadaşı haline gelebilirler.

Bu zaten bütün dünyada kardeşler arasında yaşanan bir durum. Ama tekrar iyi kardeşler olabilmeleri için içlerindeki öfke ve kıskançlıktan kurtulmaları gerek.