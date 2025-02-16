Elon Musk’ın çocuğunu doğurduğunu söyledi, ortalık karıştı... ‘Babalık görevini yap, bebeğine sahip çık!’

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Yaptığı yatırımlar, uzay yarışında yer alan SpaceX şirketi, bir anda siyasete atılması ve sonsuz zenginliği bir yana Elon Musk bir yandan da özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.

BEYAZ SARAY ÇOCUK BAHÇESİ GİBİ OLDU

Donald Trump yeniden başkan seçildiğinden beri Beyaz Saray’dan çıkmayan Elon Musk küçük oğlu X’i Oval Ofis’e getirmiş, küçük çocuğun buradaki davranışları hem ilgi hem de tepki çekmişti.

Geçtiğimiz gün yaşananlarsa hâlâ dillerden düşmüş değil.

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"ELON MUSK'IN 13'ÜNCÜ ÇOCUĞUNU DOĞURDUM" DİYEREK ORTAYA ÇIKTI

Çocuk kitapları yazan bir influencer olan Ashley St. Clair adında bir kadın 14 Şubat’ta Musk’ın sahibi olduğu X’te ortaya çıkıp “Onun 13’üncü çocuğunu doğurdum” deyince ortalık karıştı.

Bebeğin beş ay önce doğduğunu söyleyen Ashley St. Clair, onu korumak ve magazin basının kötü yorumlarından kaçmak için daha fazla paylaşım yapmayacağını söyledi ve ortadan kayboldu.

Gündeme bomba gibi düşen bu olayın ardından Ashley St. Clair’in eski paylaşımları da gündem oldu.

YILLARDIR FIRSAT KOLLAMIŞ

Kadının 2020 yılından beri Elon Musk’ı takip ederek ona sürekli bir şeyler yazdığı ve adeta peşine düştüğü ortaya çıktı.

Sürekli olarak “çocuksuz” toplumdan şikâyet eden kadın doğum kontrolüne karşı olduğunu, çocuk doğurmak istediğini belli eden tweet’ler atmıştı.

Elon Musk’ın da bu konuda dünya nüfusunun azalmasının büyük felaketlere yol açacağı ve herkesin bol bol çocuk yapması gerektiği yönünde açıklamaları var.

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Anlaşılan bir şekilde Musk’a ulaşan kadın onunla bir çocuk yapmayı başarmıştı. Ancak doğan bu bebeğin hakları ve Elon Musk’ın konuyla ilgili tutumu bir soru işareti.

"ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ"

Çünkü Ashley St. Clair sosyal medya hesabını kullanmasa da basın temsilcisi olduğunu söyleyen Brian Glicklich konuyla ilgili paylaşım yapmaya devam etti ve St. Clair ve Musk'ın “bir süredir çocuklarını yetiştirme konusunda bir anlaşma oluşturmak için özel olarak çalıştıklarını” belirtti.

“Elon'ın Ashley ile olan ebeveynlik rolünü alenen kabul etmesini, yersiz spekülasyonları sona erdirmesini bekliyoruz ve Ashley, Elon'ın paylaştıkları çocuğun refahı ve güvenliği için en iyi şekilde anlaşmalarını hızlı bir şekilde tamamlama niyetinde olduğuna güveniyor.” diye paylaşım yapan adam Elon Musk’ı milyonlarca kullanıcının gözü önünde beş aylık yeni bebeğinin sorumluluğunu almaya ve onu nüfusuna geçirmeye davet etti.

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MUSK ŞİMDİLİK SESSİZ

Ashley St. Clair de hesabını kapamadan önce yaptığı son paylaşımlardan birinde “Sanki benden daha fazla çocuk sahibi olmak istemiyormuşsun gibi…” diyerek Elon Musk’la aralarındaki ilişkinin hâlâ devam ettiğini ima etmişti.

Musk henüz bu iddialara cevap vermiş değil.

Ünlü milyarderin ilk eşi Kanadalı yazar Justine Wilson, şarkıcı Grimes ve şirketinde çalışan Shivon Zilis’den yani üç farklı kadından 12 çocuğu var.

3 FARKLI KADINDAN 12 ÇOCUĞU OLDU, İLK OĞLU YAŞAMADI

Elon Musk ve Justine Wilson’ın ilk çocukları olan Nevada doğduktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

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Tüm çocuklarının ve onların annelerinin bir arada yaşaması için son teknolojilerle donatılmış muhteşem ev satın aldığı söylenen Elon Musk’ın üç çocuğunun annesi olan şarkıcı Grimes’la olan velayet davası henüz sonuçlanmadı.

Grimes daha önce defalarca Elon Musk’a seslenmiş, onun çocuklarını kendisine göstermediğini söyleyerek en sonunda dava açmıştı.