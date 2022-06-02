DÃ¼nyanÄ±n en zengin adamÄ± hakkÄ±nda dudak uÃ§uklatan iddia: Para iÃ§inde yÃ¼zÃ¼yor ama sevgilisini annesi buldu

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YENÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE BAÅžLADI, ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°NDEN BEBEK SAHÄ°BÄ° OLDU

Ã‡ok sayÄ±da Ã§ocuÄŸu olan ve sÄ±k sevgili deÄŸiÅŸtiren 50 yaÅŸÄ±ndaki Elon Musk, iki Ã§ocuk sahibi olduÄŸu Grimes ile romantik iliÅŸkisine son verdikten sonra kendisinden yaÅŸÃ§a genÃ§ oyuncu Natasha Bassett ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmeye baÅŸladÄ±. Fakat o arada Grimes'ten da bir bebek sahibi dala oldu. Musk ile Bassett, son olarak Fransa'da St. Tropez'de yemek yerken objektiflere takÄ±ldÄ±. 27 yaÅŸÄ±ndaki AvustralyalÄ± oyuncu Bassett ve Elon Musk hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan bir iddia var ki dudak uÃ§uklatacak tÃ¼rden.

OÄžLU Ä°Ã‡Ä°N Ã‡Ã–PÃ‡ATANLIK YAPTI Ä°DDÄ°ASI

Buna gÃ¶re Elon Musk ile AvustralyalÄ± oyuncu Natasha Bassett'Ä± tanÄ±ÅŸtÄ±ran kiÅŸi Musk'Ä±n annesi Maye Musk. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle son olarak Sports Illustrated'a verdiÄŸi pozlarla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸen Maye Musk, oÄŸlu iÃ§in de Ã§Ã¶pÃ§atanlÄ±k yaptÄ±.

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INSTAGRAM'DAN MESAJ ATTI

Elon Musk ile Bassett'Ä± Maye Musk'Ä±n tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±na gelirsek... Maye ile Natasha, 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana birbirlerini tanÄ±yorlar. Bunun ilk adÄ±mÄ±nÄ± atan kiÅŸi ise Natasha Bassett. GenÃ§ oyuncu, Maye Musk'Ä±n bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na onunla tanÄ±ÅŸmaktan ne kadar mutlu olacaÄŸÄ±nÄ± belirten bir yorum yazdÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re ikili fazla zaman kaybetmeden de tanÄ±ÅŸtÄ±lar.

ARKADAÅžLIK ROMANTÄ°ZME DÃ–NÃœÅžTÃœ Ä°DDÄ°ASI

Yine iddialara gÃ¶re bundan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da Maye Musk, milyarder iÅŸ insanÄ± oÄŸlu Elon'Ä±, Natasha Bassett ile tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Hatta ikilinin 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana arkadaÅŸlÄ±k ettiÄŸi de belirtiliyor. Bu arada hem Maye hem de Elon Musk'Ä±n Natasha Bassett'Ä± Ã§ok sevip deÄŸer verdiÄŸi de ortaya atÄ±lan iddialar arasÄ±nda. Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ±, Maye Musk, Natasha Bassett ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra onu oÄŸluyla da tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Ä°kili Ã¶nce arkadaÅŸ oldu sonra da bu romantizme dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ bu iddialara bakÄ±lÄ±rsa.

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TAM OLARAK HAYATINDAN Ã‡IKARMADI

Elon Musk, son olarak Grimes ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkiyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Her ne kadar yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ olsalar da Musk ile Grimes, geÃ§en mart ayÄ±nda bir bebekleri olduÄŸunu duyurmuÅŸtu. Tesla ve Space X'in CEO'su ve dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan Elon Musk ile tam olarak hayatÄ±ndan Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ± Grimes, 2020 yÄ±lÄ±nda X Ã† A-Xii adÄ±nÄ± verdikleri bir erkek bebek sahibi olmuÅŸlardÄ±. Musk ile Grimes'Ä±n bu kez de taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle bir kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldi. Ona da aÄŸabeyine uygun bir ÅŸekilde Exa Dark SiderÃ¦l adÄ± verildi. Bu aynÄ± zamanda toplam yedi Ã§ocuk babasÄ± olan Musk'Ä±n ilk kÄ±zÄ±. Bu yeni kÄ±z bebek, 2021'in geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.

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TAÅžIYICI ANNE YÖNTEMÄ°YLE: Gerçek adÄ± Claire Elise Boucher olan KanadalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±, ÅŸarkÄ± sözü yazarÄ± Grimes'Ä±n, Elon Musk ile iliÅŸkisinden dünyaya gelen oÄŸluna hamileyken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yüzünden bu kez taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yöntemiyle bebek sahibi olmayÄ± tercih ettiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

Grimes, Elon Musk ile yeni bir bebek sahibi olduklarÄ±nÄ± Vanity Fair dergisine aÃ§Ä±kladÄ±. Her ne kadar bir bebekleri daha olsa da Musk ve Grimes, tekrar bir araya gelmiÅŸ deÄŸiller. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Musk, son zamanlarda AvustralyalÄ± oyuncu Natasha Bassett ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Zaten Grimes da Musk ile iliÅŸkilerini tanÄ±mlayacak bir sÃ¶zcÃ¼k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi Vanity Fair dergisine.

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EVLAT ACISI YAÅžADI: Elon Musk ilk evliliÄŸini gençlik aÅŸkÄ± Justine Wilson ile yaptÄ±. Genç çift, evlendikten sonra Los Angeles'a taÅŸÄ±ndÄ±. Ä°lk bebekleri Nevada dünyaya geldi. Fakat çiftin mutluluÄŸu yarÄ±m kaldÄ±, ikisi de genç yaÅŸta evlat acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±. Nevada, henüz 10 haftalÄ±kken ani bebek ölüm sendromundan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sonra ikiz ve üçüz olmak üzere beÅŸ tane çocuklarÄ± oldu. Musk, 2010 yÄ±lÄ±nda oÄŸullarÄ±nÄ± "hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Elon Musk ile Justine Wilson'Ä±n evliliÄŸi 2008 yÄ±lÄ±nda sona erdi. Musk, boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan oyuncu Talulah Riley ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Elon Musk ile boÅŸanan Justine Wilson, Marie Claire dergisine yazdÄ±ÄŸÄ± bir makalede eski eÅŸinin yeni sevgilisiyle gayet iyi geçindiÄŸini kaleme aldÄ±. Hatta anlattÄ±ÄŸÄ±na göre Musk'Ä±n yeni sevgilisi Riley'e "Ä°ki kadÄ±nÄ±n arkadaÅŸ olduÄŸu ve çeÅŸitli felsefi konularda kafa yorduÄŸu FransÄ±z filmlerindeki gibi yaÅŸamak istediÄŸini" anlatan bir elektronik posta yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

KanadalÄ± sanatÃ§Ä± bu konuda "Onu muhtemelen erkek arkadaÅŸÄ±m diye tanÄ±mlardÄ±m. Ama bizim iliÅŸkimiz Ã§ok deÄŸiÅŸken" diye konuÅŸtu. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "FarklÄ± evlerde yaÅŸÄ±yoruz. Ã‡ok iyi arkadaÅŸÄ±z. Her zaman birbirimizi gÃ¶rÃ¼yoruz." Grimes, hem kendisinin hem de Musk'Ä±n kendilerine ait yapacak iÅŸleri ve farklÄ± hayatlarÄ± olduÄŸunu belirterek "Ama baÅŸka insanlarÄ±n bunu anlamasÄ±nÄ± beklemiyorum" diyerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini. Musk ile iliÅŸkilerinin ÅŸu anda hiÃ§bir zaman olmadÄ±ÄŸÄ± kadar iyi olduÄŸunu sÃ¶yleyen Grimes "Her ikimiz de Ã¶zgÃ¼r olmaya ihtiyaÃ§ duyuyoruz" dedi.

Ä°KÄ° KEZ EVLENÄ°P BOÅžANDILAR

Bu arada Elon Musk ile Talulah Riley, 2010 yÄ±lÄ±nda evlendi. Fakat flÃ¶rt etmeye baÅŸlamalarÄ±ndan dÃ¶rt, evliliklerinden iki yÄ±l sonra Musk, attÄ±ÄŸÄ± bir Tweet ile herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. MesajÄ± gayet aÃ§Ä±k ve netti: "Harika bir dÃ¶rt yÄ±ldÄ±. Seni sonsuza kadar seveceÄŸim. Bir gÃ¼n birini Ã§ok mutlu edeceksin." Bu Musk'Ä±n ikinci evliliÄŸinin de sona erdiÄŸinin belgesiydi. 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§ift tekrar evlendi. Fakat, 2016 yÄ±lÄ±nda Riley boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. AynÄ± yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda Ã§ift ikinci kez boÅŸandÄ±. Talulah Riley, People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda boÅŸandÄ±ktan sonra da gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ettiklerini ve birbirlerini Ã¶nemsediklerini anlattÄ±.

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EN Ã‡OK KONUÅžULAN AÅžKI

AynÄ± yÄ±l Elon Musk belki de en Ã§ok konuÅŸulan gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkilerinden birini yaÅŸadÄ±. Johnny Depp iyle olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸanan Amber Heard'e gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rdÄ±. Hatta o sÄ±rada Depp'in iddialarÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan bir skandala da adÄ± karÄ±ÅŸtÄ±. Depp, Heard'Ã¼n daha kendisiyle evliyken Film Ã§ekimi iÃ§in ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu sÄ±rada Elon Musk'Ä± evlerine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Hatta o anlarda Ã§ekildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len ve Heard ile Musk'Ä± birlikte gÃ¶steren asansÃ¶r gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

'GERÃ‡EKTEN AÅžIK OLDUM, Ã‡OK CANIM YANDI'

Amber Heard ve Elon Musk, yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma programlarÄ± nedeniyle 2017'de ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Elon Musk, bu iliÅŸkinin sona ermesiyle bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±. Heard'Ã¼n bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±na "nala arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ± ve birbirlerini sevdiklerini" belirten bir yorum yaptÄ±. Bu konuda Rolling Stone'a verdiÄŸi demeÃ§te de "GerÃ§ekten Ã§ok aÅŸÄ±ktÄ±m ve bu Ã§ok kÃ¶tÃ¼ canÄ±mÄ± yaktÄ±" diye konuÅŸtu.

Ã‡OCUK SEVÄ°YOR

Elon Musk'Ä±n iki kez evlenip boÅŸandÄ±ÄŸÄ± yazar Justine Wilson'dan bebekken hayata veda eden Grifffin dÄ±ÅŸÄ±nda Nevada Alexander, Xavier, Kai, Saxon ve Damian adÄ±nda Ã¼Ã§ oÄŸlu daha dÃ¼nyaya geldi.

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