Genç yaşında 11 çocuk yaptı, yetmedi... Kadın çalışanından bebeğini doğurmasını istemiş!

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Ama onun tek özelliği bu da değil... Evliliklerinden ve hayatına giren çeşitli kadınlardan toplamda 11 çocuk sahibi oldu. Her ne kadar bunlardan birini trajik bir şekilde henüz bebekken kaybetmiş olsa da yine de normal bir insandan çok daha fazla sayıda çocuğu var.

Durum böyleyken bu zengin, son birkaç gündür dudak uçuklatan iddialarla gündeme geliyor. Bunlara göre milyarder iş insanı, şirketindeki bir stajyer ve bir çalışanıyla birlikte oldu.

Başka bir çalışanından da kendisinin bebeğini doğurmasını istedi.

11 ÇOCUĞU VAR AMA DAHA FAZLA İSTEDİ

Bütün bu dudak uçuklatan iddiaların merkezindeki kişi, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk.

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52 yaşındaki Musk, son bir haftadır hakkındaki çarpıcı iddialarla gündemde.

Bu söylentilere bakılırsa Elon Musk, şirketinin bir kadın çalışanı ve bir stajyeriyle ilişki kurdu. Buna ek olarak bir başka çalışanından da kendisiyle birlikte bir bebek yapmasını istedi.

Musk'ın şirketindeki bazı kadın çalışanlar, teknoloji milyarderinin kendilerine aşırı ilgi gösterdiğini ileri sürdü. Hatta bazıları Elon Musk tarafından takip edildiklerini bile söyledi.

KADIN ÇALIŞANLARI RAHATSIZ EDEN ATMOSFER

The Wall Street Journal'de yer alan bu iddialara göre teknoloji milyarderi sahip olduğu Tesla ve Space X şirketlerinde kadın çalışanları rahatsız eden bir atmosfer yarattı.

Aslında Musk hakkındaki bu iddiaların bu kadar duyulur olması yeni bir durum değil. Daha önce de şirketlerinde kadınlara daha az maaş verdiği ve cinsel tacizle ilgili şakaların yoğun bir şekilde yapıldığı ileri sürülüyordu.

Eski çalışanları, ünlü milyarderin iş yerlerinde cinsellik içeren yorumların ve farklı türden tacizlerin hafife alındığını iddia ediyordu.

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ÜÇ FARKLI KADINDAN 11 TANE ÇOCUĞU VAR

Bu arada kadın çalışanından kendisinin bebeğini doğurmasını isteyen Elon Musk şu ana kadar 11 tane çocuk babası oldu. Bunlardan birini kaybetti ama geri kalanları hayatta.

Elon Musk ilk evliliğini gençlik aşkı Justine Wilson ile yaptı. Genç çift, evlendikten sonra Los Angeles'a taşındı. İlk bebekleri Nevada dünyaya geldi.

Fakat çiftin mutluluğu yarım kaldı, ikisi de genç yaşta evlat acısı yaşadı. Nevada, henüz 10 haftalıkken ani bebek ölüm sendromundan hayatını kaybetti.

Sonra ikiz ve üçüz olmak üzere beş tane çocukları oldu. Musk, 2010 yılında oğullarını "hayatının aşkı" olarak tanımlamıştı. Elon Musk ile Justine Wilson'ın evliliği 2008 yılında sona erdi.

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Musk, boşanmanın ardından oyuncu Talulah Riley ile romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Elon Musk ile boşanan Justine Wilson, Marie Claire dergisine yazdığı bir makalede eski eşinin yeni sevgilisiyle gayet iyi geçindiğini kaleme aldı.

Hatta anlattığına göre Musk'ın yeni sevgilisi Riley'e "İki kadının arkadaş olduğu ve çeşitli felsefi konularda kafa yorduğu Fransız filmlerindeki gibi yaşamak istediğini" anlatan bir elektronik posta yolladığını da anlattı. Musk'ın bu ilişkiden çocuğu olmadı.

AYRILDIKTAN SONRA DA ÇOCUK YAPTILAR

Elon Musk bir süre aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Grimes'tan birliktelikleri sırasında bir çocuk sahibi oldu. Yollarını ayırsalar da eski çift, iki çocuk daha dünyaya getirdi.

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Zaten her ikisi de ayrılıktan sonra "Başkalarının bunu anlamasını beklemiyoruz ama sevgili olmasak da başka çocuklar da yapacağız" demişlyerdi.

Musk ile Grimes'ın ikinci bebeği dünyaya gelmeden önce de şirketinin çalışanlarından Shivon Zillis ile biri kız diğeri erkek ikiz çocuk sahibi oldu. Musk bu gerçeği ise bir yıl boyunca meraklı gözlerden sakladı.





Elon Musk bir keresinde romantik ilişkilere bakışını şu ilginç cümlelerle anlatmıştı: Eğer aşık değilsem, eğer uzun süreli bir sevgilim yoksa ben mutlu olamam. Yalnız uyumak beni öldürür."