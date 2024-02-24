Ünlü şarkıcı 5 yıllık kocasını bıraktı, hostel işletmecisine kaçtı!

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Ama son gelişmeler bu durumun hiç de öyle olmadığını gözler önüne serdi. Meğer ünlü şarkıcının evliliği bir süre önce bitmiş hatta o çoktan yeni bir aşkın kollarına kendini bırakmış. Üstelik de kendi çevresinden tamamen farklı bir çevreden gelen biriyle.

DÜĞÜNLERİNE SEÇKİN KONUKLAR KATILDI

Siz de hatırlıyorsunuz büyük olasılıkla ünlü şarkıcı Ellie Goulding ile Caspar Jopling'in bundan 5 yıl önce yapılan evlilik törenini.

Goulding ile sanat piyasasının önde gelen isimlerinden Caspar Jopling'in Londra'daki düğünü sadece ülkenin değil dünyanın kaymak tabakasını bir araya getirmişti.

Gösteri dünyasının ünlülerinin yanı sıra Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice gibi İngiliz kraliyet ailesinin temsilcileri de vardı konuklar arasında.

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Sonra aradan geçen zaman içinde Ellie Goulding ile Caspar Jopling'in Arthur adında bir de oğlu oldu. Böyle anlatınca ünlü şarkıcının evliliğinin gayet iyi gittiği düşünülebilir.

Ama gerçek hiç de öyle değilmiş. Çünkü Goulding ile Jopling, geçen yılın son döneminde çoktan evliliklerini bitirmişler.

PASİFİK OKYANUSU'NDAN GELEN SEVGİLİ

Hatta 37 yaşındaki ünlü şarkıcı şu sıralarda yeni sevgilisi sörf öğretmeni ve hostel işletmecisi Armando Perez ile birlikte Kosta Rika'da hem yeni aşkın hem de tatilin keyfini çıkarıyor.

Bu arada sözün burasında hemen belirtelim ünlü şarkıcının yeni sevgilisi Armando, Kosta Rika'nın batı sahillerinde tanınan bir sima. Ağabeyi Gero ile birlikte bir hostel işletiyor ve aynı zamanda tatilcilere sörf dersleri veriyor.

Armando'nın ünlü öğrencileri arasında sık sık Kosta Rika'ya tatile giden Shakira da var. Hatta ünlü şarkıcı geçen yıl Armando'dan sörf dersleri alırken objektiflere takılmıştı.

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Ünlü şarkıcı Shakira da geçen yıl çıktığı Kosta Rika tatilinde Armando Perez'den sörf dersi almıştı.

Şimdi bu şaşırtan aşkın ayrıntılarına biraz bakalım. Öncelikle Goulding'in bu yıl ikinci kez Kosta Rika'ya gittiğini belirtelim.

Geçen ay da Armonda ile buluşmaya bu ülkeye giden ünlü şarkıcı belli ki hasrete fazla dayanamadı ve bir kez daha bu ülkenin yolunu tuttu. Şu sıralar da Pasifik Okyanusu'nun kıyılarında aşkının keyfini çıkarıyor.

Ellie Goulding'in eski kocası Caspar Jopling ile şimdiki sevgilisi Armando kelimenin tam anlamıyla ayrı dünyaların insanları.

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Geçen yılın ortalarından beri ayrı yaşadığı 32 yaşındaki Jopling, kendi çevresinde tanınan bir sanat taciri.

BU AŞK ONA İYİ GELDİ

Armando ise doğanın kollarında büyüyen bir sörf eğitmeni. O henüz küçük yaştayken ailesiyle birlikte Kosta Rika'nın Nikaragua sınırı yakınlarındaki Playa Hermosa'ya taşındılar.

Armando da çocukluğundan bu yana Pasifik Okyanusu'nda sörf yapıyor. Aradan geçen yıllar içinde o kadar ustalaştı ki bu konuda eğitmen bile oldu.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak Ellie ile Armando'nun çok mutlu olduğunu ve gözlerinin birbirlerinden başkasını görmediğini anlattı.

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Ayrıca ünlü şarkıcı Ellie Goulding'in yeni aşkıyla birlikte kumsalda durmadan şakalaştığını ve zaman zaman da romantik anlar yaşadığını söyledi.

Ellie Goulding ile Caspar Jopling, 2019 yılında çok konuşulan bir düğünle evlendi. Çiftin Arthur adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Gelen haberlere göre Goulding ile Jopling, geçen yılın ikinci yarısından bu yana ayrı yaşıyorlar.