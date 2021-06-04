Hamile olduÄŸunu doÄŸurmak Ã¼zereyken aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±: BebeÄŸiyle ilk poz

Â BEBEÄžÄ°YLE Ä°LK POZ

2019 yÄ±lÄ±nda Caspar Jopling ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ellie Goulding, ilk kez annne oldu. DoÄŸum haberini geÃ§en ay bir gazeteye verilen ilanla duyuran 34 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±, ilk kez bebeÄŸiyle Ã§ekilen bir pozunu da Instagram takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. Goulding, Arthur Ever Winter adÄ±nÄ± verdikleri oÄŸullarÄ± iÃ§in "YÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k beklenmedik projesi yorumunu yaptÄ±." ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n takipÃ§ileri de bu paylaÅŸÄ±ma beÄŸeni yaÄŸdÄ±rdÄ±.



EÅžÄ° Ã–ZEL VÄ°DEO Ã‡EKTÄ°

Ellie Goulding, 29 yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± Caspar Jopling'in Ã§ektiÄŸi bir videoyu da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. HamileliÄŸi sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yer aldÄ±ÄŸÄ± videonun sonunda da Goulding, Ã¶nce oÄŸlunu bebek arabasÄ±nda gezdirirken sonra da onu emzirirken Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yer verdi.Â





DOÄžURMAK ÃœZEREYKEN MUTLU HABERÄ° VERDÄ°

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, hamilelik haberini de sÃ¼recin baÅŸÄ±nda deÄŸil neredeyse sonlarÄ±nda vermiÅŸti. Bir bebek sahibi olacaÄŸÄ±nÄ± duyurmak iÃ§in hamileliÄŸinin 30'uncu haftaya girmesini bekledi. Goulding sosyal medyadan "Sadece birkaÃ§ hafta kaldÄ±. Sonra anne olacaÄŸÄ±m. Bu sÃ¶zÃ¼ yÃ¼ksek sesle sÃ¶ylerken hala tuhaf hissediyorum" sÃ¶zleriyle duyurmuÅŸtu. Goulding ve Jopling'in bebeÄŸi de geÃ§tiÄŸimiz nisan ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde dÃ¼nyaya geldi.

Ä°KÄ° YIL Ã–NCE EVLENDÄ°LER

Ellie Goulding ile Caspar Jopling, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n EylÃ¼l ayÄ±nda, Londra'da gÃ¶steriÅŸli ve sonrasÄ±nda da Ã§ok konuÅŸulan bir tÃ¶renle evlenmiÅŸti. Ã‡iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne aralarÄ±nda Katy Perry ile Orlando Bloom'un da bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼ konuk olarak katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.





ÃœNLÃœ KONUKLAR

ÃœnlÃ¼ Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± Ellie Goulding kelimenin tam anlamÄ±yla prensesler gibi evlendi. ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n 640 saatte hazÄ±rlanan gelinliÄŸi ve gÃ¶steriÅŸli evlilik tÃ¶reni, 2019 yÄ±lÄ±na damgasÄ±nÄ± vurdu. TÃ¶rene sinema ve mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinin yanÄ± sÄ±ra Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼yeleri de katÄ±ldÄ±. Ellie Goulding ile Jopling'in evlilik tÃ¶reni, Ä°ngiltere'nin York kentindeki Minister Katedrali'nde yapÄ±ldÄ±. TÃ¶rene Orlando Bloom, niÅŸanlÄ±sÄ± Katy Perry, Sienna Miller, James Blunt gibi Ã¼nlÃ¼lerin yanÄ± sÄ±ra Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in torunlarÄ± Prenses Eugenie ile kocasÄ± Jack Brooksbank, Prense Beatrice ve sevgilisi ile anneleri York DÃ¼ÅŸesi Sahar Ferguson da katÄ±ldÄ±.



GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° Ã‡OK KONUÅžULDU

TÃ¶ren mekanÄ±na mavi renkli bir minibÃ¼s ile giden ve beyaz elbiseler giymiÅŸ nedimeler eÅŸliÄŸinde katedrale giren Ellie Goulding'in gelinliÄŸi de Ã§ok konuÅŸuldu. Chloe tasarÄ±mÄ± gelinliÄŸin, 640 saatlik bir emek ile hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± da basÄ±na yansÄ±dÄ±.

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