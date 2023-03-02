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Elleriyle kurdu

Güncelleme Tarihi:

#Gamze Özçelik#Aleyna Tilki#Mahsun Kırmızıgül
Elleriyle kurdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 08:32

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına devam ediyor.

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Derneğin Instagram hesabında önceki gün Özçelik’in çadır kurarken çekilmiş fotoğrafları şu notla yayınlandı: “Çadır kurulumlarının yanında erzak, hijyen paketi, oyuncak ve battaniye dağıtımlarımız sürüyor.”

Elleriyle kurdu

Aleyna Tilki: Bir ayağım Hatay'da!

Aleyna Tilki önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Deprem sonrası sık sık afet bölgesine giderek çocuklarla vakit geçiren genç şarkıcı, “Artık bir ayağım Hatay’da. Sık sık gidip geliyorum. Oradaki çocuklarla aramda çok güzel ve özel bir bağ oluştu. Bu zor zamanlarında yanlarında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor” dedi.

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Elleriyle kurdu

Yorgun düştü

Depremi duyar duymaz soluğu Adıyaman’da alan ve günlerce yardım dağıtan Mahsun Kırmızıgül, önceki gece Ulus’taki Liv Hospital’dan çıkarken görüntülendi.

Rahatsızlığıyla ilgili “Yorgunluktan halsiz düştük. Gribal bir şey” diyen sanatçı, afet bölgesinde geçirdiği 21 gün sorulunca şöyle konuştu: “Bunları ayaküstü anlatamam. Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun. Oradaki insanların yanındayız. Ekip arkadaşlarımız halen orada. Ben de yeniden gideceğim.” (Sayit DURMAZ)

Elleriyle kurdu

 

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#Gamze Özçelik#Aleyna Tilki#Mahsun Kırmızıgül

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