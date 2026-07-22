Elleri cebinde en delikanlı pozunu verdi! Akşama parti var

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İngiliz kraliyet ailesinin, milyonların gözü önünde doğan ve aynı şekilde büyüyen üyesi Prens George, bugün 13'üncü yaşına giriyor.

Annesi Kate ve babası William da resmi sosyal medya hesaplarından George'un bu önemli gününü kutladı.

Her yıl geleneksel olarak verdiği doğum günü pozunda bu kez George, delikanlı olma yolunda adım adım ilerlediğini gözler önüne serdi.

Fotoğrafta, babası William'dan sonra tahta geçecek olan George, siyah bir pantolon ve aynı renk gömlekle görülüyor. Giydiği beyaz gömleğe ise kravat takmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Galler Prensesi Kate Midddleton ile Galler Prensi William'ın Instagram hesabından paylaşılan bu poza çiftin takipçilerinden çok sayıda beğeni ve iyi dilek mesajları geldi.

Haberin Devamı



DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE BÜYÜDÜ

22 Temmuz 2013 günü dünyaya gözlerini açan sonra fazla zaman geçmeden anne ve babasının kucağında kamera karşısına geçen George kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüdü.

Önümüzdeki yıllarda da böyle olacağı daha şimdiden belli zaten.

Anne ve babasının "onu karşılamak için" hastaneye gittiği duyulduğunda ise nefesler tutuldu. Önce cinsiyeti, sonra ismi konusunda bahisler açıldı.

BEBEKKEN YURT DIŞI GEZİLERİNE BİLE ÇIKTI

O dönemde tahtta olan Kraliçe 2. Elizabeth bile torununun çocuğu dünyaya gelinceye kadar tatilini erteledi. Ancak bebek doğduktan sonra rahat bir nefes aldı ve geleneksel yaz tatiline çıktı.

George dünyaya gözlerini açtıktan çok kısa bir süre sonra basının karşısını çıktı. Zaten anne ve babasıyla verdiği o pozun ardından artık milyonlarca kişinin gözü önünde yaşayacağı hayatına başlamış oldu.

Haberin Devamı

Tam adıyla George Alexander Louis her ne kadar son dönemde daha yoğunluk kazansa da bebekliğinden beri kameralar karşısında.

YUVADAN UÇUP YATILI OKULA GİDİYOR

Anne ve babasının kucağında uluslararası resmi ziyaretlere de giden George, büyüdükçe de katıldığı etkinliklerin sayısı artıyor.

Prens George için bu yıl eylül ayı aynı zamanda bir dönüm noktası da olacak. Prens, tıpkı babası gibi Eton College'a okumaya gidecek.

Yatılı öğrenci olacak George, hafta sonları ailesiyle yaşadığı ve zaten okulun yakınında bulunan evleri Forest Lodge'a gidebilecek.