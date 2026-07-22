×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Elleri cebinde en delikanlı pozunu verdi! Akşama parti var

Güncelleme Tarihi:

#Prens George#Kate Middleton#Prens William
Elleri cebinde en delikanlı pozunu verdi Akşama parti var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 13:30

Kraliyet ailelerini yakından takip edenlerin büyük bir merakla beklediği poz geldi!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İngiliz kraliyet ailesinin, milyonların gözü önünde doğan ve aynı şekilde büyüyen üyesi Prens George, bugün 13'üncü yaşına giriyor.

Annesi Kate ve babası William da resmi sosyal medya hesaplarından George'un bu önemli gününü kutladı.

Her yıl geleneksel olarak verdiği doğum günü pozunda bu kez George, delikanlı olma yolunda adım adım ilerlediğini gözler önüne serdi.

Elleri cebinde en delikanlı pozunu verdi Akşama parti var
YENİ YAŞ POZU
Fotoğrafta, babası William'dan sonra tahta geçecek olan George, siyah bir pantolon ve aynı renk gömlekle görülüyor. Giydiği beyaz gömleğe ise kravat takmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Galler Prensesi Kate Midddleton ile Galler Prensi William'ın Instagram hesabından paylaşılan bu poza çiftin takipçilerinden çok sayıda beğeni ve iyi dilek mesajları geldi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSonunda açıklandı: Kaderi belli oldu, Prens George 12 yaşında yuvadan uçuyorSonunda açıklandı: Kaderi belli oldu, Prens George 12 yaşında yuvadan uçuyor!Haberi görüntüle

Elleri cebinde en delikanlı pozunu verdi Akşama parti var

DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE BÜYÜDÜ
22 Temmuz 2013 günü dünyaya gözlerini açan sonra fazla zaman geçmeden anne ve babasının kucağında kamera karşısına geçen George kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüdü.

Önümüzdeki yıllarda da böyle olacağı daha şimdiden belli zaten.

Anne ve babasının "onu karşılamak için" hastaneye gittiği duyulduğunda ise nefesler tutuldu. Önce cinsiyeti, sonra ismi konusunda bahisler açıldı.

Gözden KaçmasınSadece elmasları değil bu sözleri de kulağına küpe yaptı: Ağzını fazla açma... Cümlelerini kısa kesSadece elmasları değil bu sözleri de kulağına küpe yaptı: Ağzını fazla açma... Cümlelerini kısa kes!Haberi görüntüle

Elleri cebinde en delikanlı pozunu verdi Akşama parti var
BEBEKKEN YURT DIŞI GEZİLERİNE BİLE ÇIKTI
O dönemde tahtta olan Kraliçe 2. Elizabeth bile torununun çocuğu dünyaya gelinceye kadar tatilini erteledi. Ancak bebek doğduktan sonra rahat bir nefes aldı ve geleneksel yaz tatiline çıktı.

George dünyaya gözlerini açtıktan çok kısa bir süre sonra basının karşısını çıktı. Zaten anne ve babasıyla verdiği o pozun ardından artık milyonlarca kişinin gözü önünde yaşayacağı hayatına başlamış oldu.

Haberin Devamı

Tam adıyla George Alexander Louis her ne kadar son dönemde daha yoğunluk kazansa da bebekliğinden beri kameralar karşısında.

Gözden KaçmasınBiraz daha büyümeyi bekle sen... Çekeceğin acıların yanında bu hiç kalırBiraz daha büyümeyi bekle sen... Çekeceğin acıların yanında bu 'hiç' kalır!Haberi görüntüle

Elleri cebinde en delikanlı pozunu verdi Akşama parti var
YUVADAN UÇUP YATILI OKULA GİDİYOR
Anne ve babasının kucağında uluslararası resmi ziyaretlere de giden George, büyüdükçe de katıldığı etkinliklerin sayısı artıyor.

Prens George için bu yıl eylül ayı aynı zamanda bir dönüm noktası da olacak. Prens, tıpkı babası gibi Eton College'a okumaya gidecek.

Yatılı öğrenci olacak George, hafta sonları ailesiyle yaşadığı ve zaten okulun yakınında bulunan evleri Forest Lodge'a gidebilecek.

Gözden KaçmasınAnnesine yetişti: Daha 12 yaşında 1.75 boyundaAnnesine yetişti: Daha 12 yaşında 1.75 boyunda!Haberi görüntüle

Elleri cebinde en delikanlı pozunu verdi Akşama parti var

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prens George#Kate Middleton#Prens William

BAKMADAN GEÇME!